Mικρές ταινίες για μικρούς θεατές

H ελληνική παραγωγή ταινιών (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ) για παιδιά και νέους είναι ελάχιστη. Δυστυχώς. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Οι Ελληνες κινηματογραφιστές είναι σαν να αγνοούν το συγκεκριμένο είδος.

Ενώ το θέατρο για παιδιά -και το λυρικό χάρη στην ΕΛΣ- παρουσιάζει σε ετήσια βάση παραγωγές υψηλού επιπέδου, το σινεμά θαρρείς ότι απουσιάζει παντελώς. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια που το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει καθιερώσει ιδιαίτερο τμήμα, δεν βλέπουμε να κατατίθενται και να υλοποιούνται προτάσεις. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι αίθουσες των φεστιβάλ που προβάλλουν ταινίες από εθνικές κινηματογραφίες όλου του κόσμου με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ετσι, προτάσεις σαν το KinderDocs - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για Παιδιά και Νέους (όπως και το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους) αγκαλιάζονται από το κοινό, στεριώνουν, προχωρούν και γίνονται θεσμοί. Το KinderDocs απευθύνεται σε παιδιά από 9 ετών, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, σε όλους όσοι αγαπούν το ντοκιμαντέρ. Κύρια επιδίωξή του βέβαια είναι οι μικρές ηλικίες προκειμένου να δώσει ερεθίσματα, να ανοίξει ένα παράθυρο στον κόσμο αλλά να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς.

Η διοργάνωση συμπληρώνει ήδη τρία χρόνια -η «Εφ.Συν.» τη στήριξε από την πρώτη στιγμή ως χορηγός επικοινωνίας- και αρχίζει δυναμικά στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα το Σαββατοκύριακο (20 & 21 Οκτωβρίου) στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Μουσείο Μπενάκη, αντίστοιχα. Η Δήμητρα Κουζή ξεκίνησε τη διοργάνωση και τη συνεχίζει με την ίδια ζέση, καθώς εκτός από τις προβολές περιλαμβάνει καθημερινές δράσεις για σχολεία και το Σαββατοκύριακο για όλη την οικογένεια.

Το φεστιβάλ διαρκεί φέτος έως τον Μάιο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 15 ντοκιμαντέρ από 9 χώρες και κάθε προβολή συνοδεύεται από συζήτηση ή και δράση. Η πρεμιέρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα γίνεται με την αμερικανική ταινία «More Human than Human» (79', 12+) με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιες είναι οι προσδοκίες και οι συνέπειές της για τον σημερινό κόσμο; Σε ποιους τομείς χρησιμοποιείται ήδη και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή μας, τις δουλειές και τις σχέσεις μας; Η μεγάλου μήκους ταινία ήταν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Hot Docs Film Fest 2018 στο Τορόντο.

Ανάμεσα στις ταινίες του προγράμματος περιλαμβάνεται ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των δωδεκάχρονων κοριτσιών με την ταινία «A Field Guide to Being a 12 Year Old Girl». Η οικογένεια σήμερα είναι όπως ήταν πριν από 50 χρόνια; Εξτρα μαμάδες, δότες μπαμπάδες, αδέρφια από άλλο γάμο και μονογονεϊκές οικογένειες, μια αντισυμβατική ματιά με αισιοδοξία και χιούμορ στο «My Happy Complicated Family». Και ακόμα, υπάρχει ένα σχολείο στη Γερμανία που δεν έχει διευθυντή, οι μαθητές πληρώνουν τους καθηγητές και φτιάχνουν το πρόγραμμα. Είναι σχολείο «δεύτερης ευκαιρίας», μοναδικό στο είδος του που θα δούμε στο «Berlin Rebel High School».

Info: Οι προβολές στην Αθήνα πραγματοποιούνται στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Σχολεία: Τετάρτη στις 10.00. Για το κοινό: Κυριακή στις 12.00. Τηλ: 210-3671067-9, Δευτ.-Πέμ. 10.00-14.00. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τηλ. 2310-240002. Σχολεία: Πέμπτη, Παρασκευή στις 10.00. Για το κοινό: Σάββατο, Κυριακή στις 12.00