Μία βολή αξίας 10.000 δολαρίων

Αρχή της χρονιάς και το σκηνικό έχει στηθεί στον «μαγικό κόσμο» του NBA... Η Νιου Γιορκ Νικς φιλοξενούν στο Madison Square Garden τους Ατλάντα Χοκς κερδίζοντας με 126-107. Οι γηπεδούχοι αν και αγωνίστηκαν χωρίς τον μεγάλο τους σταρ Κρίσταπς Πορζίνγκις δεν συνάντησαν καμία δυσκολία απέναντι στους Χοκς που ήταν κατώτερη των περιστάσεων.

Και μπορεί στο αγωνιστικό κομμάτι να μην υπήρξαν εκπλήξεις δε συνέβη το ίδιο και σε μία από τις ανάπαυλες του παιχνιδιού.

Ένας φίλος της ομάδας της Νέας Υόρκης, στο διαγωνισμό σουτ από το κέντρο το γηπέδου, σκόρπισε τον ενθουσιασμό στις κερκίδες. Ευστόχησε από το κέντρο και έγινε πλουσιότερος κατά 10.000 δολάρια!

Changing up your Halftime Highlight



$10,000 thanks to @Chase. pic.twitter.com/NYlmo0OkNo

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 18 Οκτωβρίου 2018