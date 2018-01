Μία «συγγνώμη» που θα συζητηθεί

«Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι πατριώτης και καλός άνθρωπος». Αυτά δήλωσε ο Στιβ Μπάνον, το πρόσωπο που... καίει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την οικογένειά του με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο «Φωτιά και Οργή». Ο πρώην σύμβουλος του μπαμπά Τραμπ, όμως, στο βιβλίο χαρακτηρίζει τον Τζούνιορ «προδότη».

Η μερική αναδίπλωση του ακροδεξιού πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί ερωτήματα, καθώς είναι από τα κεντρικά πρόσωπα που εμφανίζονται στο βιβλίο του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ, το οποίο έχει προκαλέσει φρενίτιδα στον Λευκό Οίκο.

Τώρα ο Μπάνον δηλώνει ότι «λυπάται» και ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του περί προδοσίας και αντιπατριωτικής συμπεριφοράς εκ μέρους του γιου του προέδρου. Ο Μπάνον έκανε τους χαρακτηρισμούς αυτούς με αφορμή την επίμαχη συνάντηση με μία Ρωσίδα δικηγόρο κατά τη διάρεκια της προεκλογικής εκστρατείας.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είναι σαφές πως μπήκε εξαρχής στο μικροσκόπιο του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ, που ερευνά την ενδεχόμενη αθέμιτη σύμπραξη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ με τη Ρωσία με σκοπό να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2016.

«Λυπάμαι διότι η καθυστερημένη απάντησή μου στις ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον Ντον Τζούνιορ εξέτρεψε την προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του προέδρου την πρώτη χρονιά της θητείας του», τόνισε ο Μπάνον σε μια ανακοίνωσή του που δημοσίευσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios. «Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι πατριώτης, είναι καλός άνθρωπος. Υποστηρίζει σθεναρά τον πατέρα του και το πρόγραμμα του, που συνέβαλε να μεταμορφωθεί η χώρα μας», συνέχισε.

Ο Μπάνον καταφέρθηκε εναντίον του Πολ Μάναφορτ, πρώην επικεφαλής της εκστρατείας του Τραμπ, και υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του αφορούσαν εκείνον και όχι τον Τζούνιορ. Διαβεβαίωσε, ακόμη, ότι η «υποστήριξή του» στον «πρόεδρο και στο πρόγραμμά του» παραμένει «απαρασάλευτη».

Οι δηλώσεις του Μπάνον, που περιέχονται στο βιβλίο έκτασης 336 σελίδων υπό τον τίτλο «Φωτιά και Οργή: Μέσα στον Λευκό Οίκο του Τραμπ» (Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House, εκδ. Henry Holt and Co.) το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή και περιγράφει το διαρκές «χάος» της εκστρατείας και της προεδρίας του μεγιστάνα, έκαναν έξαλλο τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ επιτέθηκε χωρίς περιστροφές στον πρώην σύμβουλό του, υποστηρίζοντας πως «δεν έχασε απλά το αξίωμά του, έχασε το μυαλό του», ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υπονόησε πως ο ιστότοπος Breitbart θα όφειλε να διαχωρίσει τη θέση του από τον εκτελεστικό πρόεδρό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση μετά τις αποκαλύψεις του βιβλίου, το οποίο επιχείρησε ακόμη και να απαγορεύσει.