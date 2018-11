Μία μεγάλη νίκη της Παρί κόντρα στη Λίβερπουλ

ΜΕ ΣΚΟΡ 2-1 επικράτησε η γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν της αγγλικής Λίβερπουλ στο Παρίσι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής για τον τρίτο όμιλο του Champions League.

Η Παρί μπήκε δυνατά στο ματς και κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων στο 37ο λεπτό. Ωστόσο, η Λίβερπουλ ισοφάρισε (με πέναλτι) πριν τη λήξη του α' ημιχρόνου, ενώ στην επανάληψη ισορρόπησε το ματς και στα τελευταία λεπτά πίεσε για την ισοφάριση, όμως δεν κατάφερε να μετατρέψει σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Neymar surpasses Kaká to become the all-time leading Brazilian goalscorer in the #UCL in his 52nd game pic.twitter.com/IpimPa3L5V

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 Νοεμβρίου 2018