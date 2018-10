Μια dream job για τον Φοίβο Δεληβοριά

Είναι μια από αυτές τις πρωτότυπες -μπορεί και πρωτοφανείς- ιδέες που μόνο ο Ορέστης Ανδρεαδάκης θα μπορούσε να 'χει. «Και ο Αχιλλέας Κυριακίδης», μας διορθώνει ο Φοίβος Δεληβοριάς. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, αφού η είδηση αυτόν αφορά, τον καλό μας τραγουδοποιό που τόσο στ' απάνω του βρίσκεται τελευταία, με την «Ταράτσα» και τον ρόλο του συσπειρωτή και εμψυχωτή στο ελληνικό τραγούδι, που ανέλαβε.

Ε, λοιπόν, κάτι ανάλογο, εμψυχωτικό και προωθητικό τού πρότειναν ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Να αναλάβει τον ρόλο του ambassador στο τμήμα της Αγοράς. Να είναι ο πρώτος της «πρεσβευτής», αφού του χρόνου θα τον διαδεχθεί άλλος.

Κι αν οι δημοσιογράφοι, οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί ξέρουν πολύ καλά τι είναι η «Αγορά», πώς λειτουργεί και τι προσφέρει, πόσο σημαντική είναι εν τέλει για ένα φεστιβάλ που σέβεται την αποστολή του, το τμήμα αυτό αληθεύει πως είναι «αφανές».

Υπάρχουν καλλιτέχνες, ηθοποιοί, για παράδειγμα, αν όχι σκηνοθέτες, που αγνοούν ακόμα και την ύπαρξή του και τη φοβερή δουλειά που γίνεται από τα στελέχη του, με επικεφαλής τη Γιάννα Σαρρή.

Τη λέξη «αφανής» χρησιμοποίησαν και οι Ανδρεαδάκης - Κυριακίδης, όταν τηλεφώνησαν στον Φοίβο Δεληβοριά και του ζήτησαν να τους βοηθήσει.

Η επίσημη ανακοίνωση διασαφηνίζει τον ρόλο του ambassador ως εξής: «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, που στόχο έχει να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Αγοράς, ενώ θα λειτουργεί ως γέφυρα που θα ενώνει τα μυστικά των επαγγελματιών του κινηματογράφου με τους προσκεκλημένους του φεστιβάλ, τους δημοσιογράφους και το ευρύ κοινό. Ο ambassador θα πρεσβεύει και θα προωθεί τις σημαντικές διεργασίες από τις οποίες προκύπτει το σινεμά τού αύριο. Ο Φοίβος Δεληβοριάς θα βρίσκεται μαζί μας στη διοργάνωση, θα φέρει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, ενώ θα παρουσιάσει, την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, την τελετή των βραβείων της Αγοράς του 59ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης».

Κανονικά, θα 'λεγε κανείς ότι ο Φοίβος Δεληβοριάς θα 'νιωθε λίγο άβολα ανάμεσα σε τεχνοκράτες, εξαιρετικά ειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη του σινεμά, παραγωγούς, αγοραστές κ.λπ., που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, δηλώνει ενθουσιασμένος με τον ρόλο του.

«Και μόνο που κατάλαβα ότι στην Αγορά έρχονται παραγωγοί και αγοραστές για να ενημερωθούν για το ποιες ταινίες ετοιμάζονται και τι σενάρια υπάρχουν και όλα μαζί ψάχνουν για χρηματοδότηση, αλλά και θέσεις σε ξένα φεστιβάλ, σκέφτηκα: πλάκα θα 'χει να υπάρχει ανάμεσά τους ένας άνθρωπος που να μην είναι επαγγελματικά δεμένος με τον χώρο, που να είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα σε σκηνοθέτες και παραγωγούς - αγοραστές», μας λέει.

Νιώθει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να προσφέρει, «να βοηθήσει με έναν ευχάριστο τρόπο» σε ένα τμήμα, που όμως έμαθε -και του αρέσει να το λέει με θαυμασμό- από αυτό ξεκίνησε η διεθνής πορεία του Λάνθιμου. «Εδώ έδειξε ένα δεκάλεπτο από τον “Κυνόδοντα” και πέρασε στις Κάνες. Σπουδαίο, ε;».

Δεν φοβάται ότι ίσως οι αγχωμένοι Ελληνες δημιουργοί, μέσα στην αγωνία για την τύχη του πρότζεκτ τους στην Αγορά, δεν θα καταλάβουν τον ρόλο του;

«Οχι, γιατί το καθαρό σ' αυτή την ιδέα είναι ότι ο ambassador δεν θα είναι ποτέ κάποιος που έχει συμφέρον ή αντιπαλότητα, θα είναι εκεί εξίσου για όλους». Αλλωστε, φέτος συμμετέχουν στην Αγορά, στις δύο κορυφαίες δράσεις της που δίνουν σημαντικά χρηματικά βραβεία, γνωστοί σκηνοθέτες.

Στο Crossroads - Φόρουμ Συμπαραγωγών συναντάμε ανάμεσα σε άλλες τις νέες ταινίες της Πέννυς Παναγιωτοπούλου («40 Days»), του Σωτήρη Γκορίτσα («Barbarossa») και της Νάνσυς Μπινιαδάκη («Maysoon»).

Στο τμήμα Works in Progress συμμετέχουν projects του Δημήτρη Μπαβέλλα («In the strange pursuit of Laura Durand») και του Τάσου Γερακίνη («A simple man»).

«Tόσο το καλύτερο», σχολιάζει ο Φοίβος Δεληβοριάς. «Σκέψου τι καλό είναι για μένα, που είμαι θαυμαστής αυτών των σκηνοθετών και θα έχω τη δυνατότητα να δω ένα δεκάλεπτο από την ταινία τους ή να ακούσω ένα μέρος του σεναρίου τους. Τι ωραία εμπειρία, πέραν του ότι θα μπορώ να βοηθήσω κι εγώ με έναν ευχάριστο τρόπο».

Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό -και γιατί, άλλωστε, να είναι;- είναι η σινεφιλία του Φοίβου Δεληβοριά. «Εχω μανία, βλέπω τρεις ταινίες τη μέρα», μας λέει γελώντας. «Ο ambassador της Αγοράς είναι, δηλαδή, μια dream job για μένα, θα περάσω μερικές μέρες βουτηγμένος μέσα στο σινεμά».

Αλλά επειδή ο ρόλος του είναι να τραβήξει και το φως της δημοσιότητας πάνω στο τμήμα, έχει ετοιμάσει και ένα μουσικό event.

«Θα καλωσορίσω τους ανθρώπους στην Αγορά παίζοντάς τους δέκα τραγούδια από το ελληνικό σινεμά. Από εκείνα του Μάνου Χατζιδάκι για τις ταινίες του Κακογιάννη και τη μουσική στον Αγγελόπουλο μέχρι τα κομμάτια του The Boy για τους “Αισθηματίες” του Νίκου Τριανταφυλλίδη».