Μια άλλη βασιλική επίσκεψη

Ηρθε, την περασμένη εβδομάδα, το πριγκιπικό ζεύγος της Αγγλίας στην Ελλάδα, έγινε η αρμόζουσα υποδοχή, έκανε τις επισκέψεις του στην Αθήνα και στην Κρήτη και ξεκίνησε για την επιστροφή.

Ομως, κάποτε τα πράγματα δεν ήταν τόσο… απλά. Ηταν οι εποχές που κατ’ απαίτηση της βασιλικής δυναστείας, η οποία είχε επιβληθεί στη χώρα μας, κάθε βασιλική επίσκεψη σήμαινε προκλητικό όργιο χλιδής και σπατάλης.

Μια τέτοια επίσκεψη είχε γίνει, τον Απρίλιο του 1906, από τον βασιλιά Εδουάρδο της Αγγλίας και την (πρώτη) σύζυγό του Αλεξάνδρα μαζί με τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας και μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο Στ’, παππού του Καρόλου.

Εκείνα τα χρόνια ο ελληνικός λαός δοκιμαζόταν, για μία ακόμα φορά, από σκληρή λιτότητα και υψηλούς φόρους.

Ωστόσο, κατ’ απαίτηση του Παλατιού εν όψει της επίσκεψης των… συγγενών τους, είχαν ξεκινήσει, από νωρίς, σε Αθήνα και Πειραιά προετοιμασίες για την υποδοχή.

Οπως διαβάζουμε στις εφημερίδες της εποχής στον Πειραιά, όπου κατέφτασε, στις 4 Απριλίου, η βρετανική θαλαμηγός με το βασιλικό ζεύγος, είχε κατασκευαστεί ένα ειδικό δάπεδο ύψους μισού μέτρου και πλάτους τριών, που ξεκινούσε από τη μαρμάρινη σκάλα της αποβάθρας μέχρι την εξωτερική πόρτα του σιδηροδρομικού σταθμού. (Η αποβάθρα που χρησιμοποιούνταν ήταν κοντά στη σημερινή Ακτή Τζελέπη και ο σταθμός βρισκόταν κοντά στον σημερινό σταθμό των ΗΣΑΠ.)

Το δάπεδο ήταν στρωμένο με λευκό ύφασμα πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί κόκκινο χαλί, ενώ κατά μήκος του διαδρόμου υπήρχαν γλάστρες με φοίνικες, που πλέκονταν τα φύλλα τους.

Στην αρχή της εισόδου του δαπέδου «αντί θύρας έχουν στηθή δύο στύλοι φέροντες εις το μέσον δίσκον ενός μέτρου διαμέτρου στεφανωμένου με φύλλα δάφνης και φέροντος της επιγραφή "Well Come"».

Στο τέλος του διαδρόμου και μπροστά στον σταθμό είχαν τοποθετηθεί τέσσερις εξέδρες, οι δύο για τη Φιλαρμονική του δήμου και την μπάντα του θωρηκτού «Υδρα», αντίστοιχα, και οι άλλες δύο για τους επισήμους και τους εκπροσώπους σωματείων που είχαν συγκεντρωθεί «αυθόρμητα» για να επευφημήσουν τον Αγγλο βασιλιά.

Αλλωστε το ίδιο… αυθόρμητα οι κατοικίες κοντά στον σταθμό είχαν γεμίσει με πανό γραμμένα στην αγγλική και με μηνύματα όπως «Well Come», «England for ever», «God save the king of England» και άλλα παρόμοια.

Ανάλογη ήταν και η υποδοχή στην Αθήνα, όπου ο δήμαρχος Σπύρος Μερκούρης, παππούς της Μελίνας, «απεφάσισεν όπως άρη την έμπροσθεν του σιδηροδρομικού σταθμού Ομονοίας ασχημίαν των ερειπίων τής εκεί ανεγειρομένης οικοδομής και διέταξεν όπως διακοσμηθή καταλλήλως διά μύρτων, δαφνών, σημαιών αγγλικών και ελληνικών, διά θυρεών και παραπετασμάτων (…)».

Μπροστά στην είσοδο του σταθμού τοποθετήθηκε αψίδα και μπροστά απ’ αυτήν εξέδρα, όπου έγιναν νέες προσφωνήσεις και δόθηκαν, πάλι, ανθοδέσμες, υπό τις επευφημίες των… αυθορμήτως συγκεντρωθέντων μελών του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων.

Το ίδιο… αυθόρμητα έραιναν με άνθη από τα σπίτια τους οι κάτοικοι της οδού Σταδίου τη βασιλική πομπή που κατευθυνόταν από την πλατεία Ομονοίας στα ανάκτορα, το σημερινό κτίριο της Βουλής. Βέβαια, τα άνθη είχαν μοιραστεί από τη προηγούμενη μέρα από τον δήμο…

Απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να λείπει ο στρατός. Ετσι, όπως διαβάζουμε, είχαν κινητοποιηθεί έξι πλήρεις πυροβολαρχίες, εκτός των πεζοπόρων λόχων. Μία ήταν στην οδό Πειραιώς και άλλες πέντε σε επίκαιρα σημεία γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Ακόμα δύο τάγματα του μηχανικού και δύο πλήρη συντάγματα πεζικού ήταν παραταγμένα στην οδό Σταδίου, ενώ δύο πλήρεις ίλες ιππικού συνόδευαν τη βασιλική πομπή!

Οσο για το επίσημο γεύμα στα ανάκτορα; Μετρήστε καλεσμένους: ο πρωθυπουργός, όλοι οι υπουργοί, ο μητροπολίτης Αθηνών, οι πρεσβευτές και οι γραμματείες των πρεσβειών τους, ο μέραρχος και όλοι οι σωματάρχες, οι δήμαρχοι Αθηνών και Πειραιώς με τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Εφετείου Αθηνών κ.ά.

Είδατε, λοιπόν, τι… μεγαλεία χάσαμε;