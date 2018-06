Μέτωπο κατά Τραμπ για Ρωσία και δασμούς

Στο Κεμπέκ του Καναδά συναντούνται οι επτά ισχυρότερες βιομηχανικά χώρες του πλανήτη (G7), δηλαδή οι ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδάς, Ιαπωνία.

Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του για δασμούς σε εισερχόμενα προϊόντα, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Η επιλογή Τραμπ για εμπορικό πόλεμο κατά των συμμάχων του έχει πυροδοτήσει μέτωπο εναντίον του, το οποίο αναμένεται να εκφραστεί εμπράκτως στη σύνοδο.

«Οι εντάσεις ανεβαίνουν παντού. Αυτή η G7 θα είναι απαιτητική» ανάρτησε στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από τον Καναδά, ενώ με άλλο του tweet συμπλήρωνε ότι «ο κίνδυνος» είναι να δημιουργηθεί ένας κόσμος με βάση «τον νόμο των ισχυρότερου. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για εμάς ούτε για καμία από τις φιλικές μας χώρες. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Μακρόν είχε πει στους δημοσιογράφους πως «Δεν μας πειράζει να μείνουμε έξι, εάν χρειάζεται», στέλνοντας το σχετικό μήνυμα στον Τραμπ.

We are looking together at the same direction. With energy and determination. Opening the #G7Charlevoix with my European friends. pic.twitter.com/gTVapVOre0

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 Ιουνίου 2018