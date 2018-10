Μερικοί το προτιμούν πειραματικό

Η διεθνής ελίτ της κινηματογραφικής πρωτοπορίας καταφτάνει στην Αθήνα για μια πλούσια και απόλυτα ενημερωμένη διοργάνωση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Ξεκινάει σήμερα με, τι άλλο, τη νέα ταινία του Γκοντάρ, σε πανελλαδική πρεμιέρα

Η Μαρία Κομνηνού, σαν να λειτούργησαν με τρόπο μαγικό τα τρία χρόνια απουσίας του Φεστιβάλ Πειραματικού Κινηματογράφου της Αθήνας, ετοίμασε για φέτος, που ο αγαπημένος θεσμός της Ταινιοθήκης της Ελλάδος επιστρέφει, το καλύτερο, ίσως, πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει ποτέ. Κι αν δεν έχει κάνει αφιερώματα σε σπουδαίους πρωτοπόρους του παγκόσμιου σινεμά, από τον Λεός Καράξ και τον Πέδρο Κόστα μέχρι τον Χαρούκ Φαρόκι και τον δικό μας Γιάννη Οικονομίδη. Ετσι από σήμερα και μέχρι τις 29 του μήνα σε δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης αλλά και στο Exile Room θα προβληθούν συνολικά εκατό ταινίες χωρισμένες σε διαγωνιστικά τμήματα, σε αφιερώματα, αλλά και σε νέες ενότητες-έκπληξη.

Με την πανελλαδική πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ζαν-Λικ Γκοντάρ «Το βιβλίο των εικόνων», που προβλήθηκε για πρώτη φορά φέτος στις Κάνες, ξεκινά απόψε το φεστιβάλ (μόνο με προσκλήσεις). Είναι ένα κινηματογραφικό δοκίμιο με στοιχεία ταινίας τρόμου, στο οποίο ο σκηνοθέτης ενσωματώνει σκληρές σκηνές από όσα συμβαίνουν στον σύγχρονο κόσμο μας. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, αλλά με καθόλου λιγότερο ενδιαφέρον, η ταινία λήξης είναι κλασική, μαυρόασπρη και ιταλική, το «Μπελ Αντόνιο» (1960) του Μάουρο Μπολονίνι με τον Μαστρογιάνι και την Καρντινάλε σε σενάριο Παζολίνι.

«Το βιβλίο των εικόνων», Ζαν-Λικ Γκοντάρ |

■ Το φεστιβάλ θα υποδεχθεί τρεις εξέχοντες καλλιτέχνες, στους οποίους έχει ετοιμάσει εκτεταμένα αφιερώματα. Τον underground Αμερικανό Μαρκ Ράπαπορτ, του οποίου θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα η νέα του δουλειά «Ο παππούς της Αμερικής» και 16 συνολικά ταινίες. Την Κινεζοβρετανίδα σκηνοθέτρια, συγγραφέα και φεμινίστρια Σιαολού Γκουό, με το νέο της φιλμ «Πέντε άντρες κι ένας Καραβάτζιο», στο οποίο αντίγραφο ενός έργου του Καραβάτζιο γίνεται η αφορμή να θιγούν, όπως συχνά άλλωστε στο έργο της, θέματα ταυτότητας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Και τον Γάλλο Φιλίπ Γκραντριέ, με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της πειραματικής, σεξουαλικά φορτισμένης ταινίας του «Ανησυχία», που έχει επίκεντρο το γυμνό σώμα. Ράπαπορτ, Γκουό και Γκραντριέ θα έρθουν στην Αθήνα και θα δώσουν και master class.

«Ανησυχία» του Φιλίπ Γκραντριέ |

■ Φέτος το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας έχει δύο διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, με ταινίες όλων των ειδών, από φίξιον μέχρι ανιμέισον, χωρίς διακρίσεις. Το πρώτο, με τίτλο «Narrate or Not/Αφηγηματικά + όχι», φιλοξενεί πολυαναμενόμενες ταινίες, όπως τη νέα δουλειά του κορυφαίου αυτή τη στιγμή Φιλιππινέζου Λαβ Ντίαζ, το τετράωρο μιούζικαλ «Ο καιρός του διαβόλου», στο οποίο η βία του απολυταρχικού στρατιωτικού καθεστώτος της χώρας του περνάει μέσα από εύθυμα, ροκ τραγούδια. Το δεύτερο διαγωνιστικό τμήμα απευθύνεται σε πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες και λέγεται «First Look/Πρώτη ματιά».

■ Οι Ελληνες δημιουργοί δεν λείπουν. Ετσι, με αφορμή την «Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021», η Ταινιοθήκη διοργανώνει το αφιέρωμα «Ιnitations/Μυήσεις» με ταινίες των Α. Αγγελίδη, Ρ. Κούνδουρου, Β. Σκούρα αλλά και Ζ. Κοκτό, οι οποίες ασχολούνται με τις μυητικές τελετές, την ανθρωπολογία, την ελληνική και διεθνή μυθολογία.

■ Από τα παράλληλα τμήματα ξεχωρίζουν το «Some Like It Short/ Μερικοί το προτιμούν μικρό» με επιλεγμένες από όλο τον κόσμο μικρού μήκους ταινίες, η ζώνη «Midnight Stories/Νυχτερινές ιστορίες», που υπόσχεται να απασχολήσει τους ξενύχτηδες σινεφίλ με ταινίες-έκπληξη, και οι «Special Screenings/Ειδικές προβολές» με ορισμένα διαμάντια, όπως το πορτρέτο της πολυσυζητημένης, κορυφαίας Γιαπωνέζας εικαστικού Γιαγόι Κουσάμα («Κουσάμα-άπειρο» της Χέδερ Λεντς), αλλά και ντοκιμαντέρ δέλεαρ για μουσικόφιλους («Οι Velvet Underground παίξαν στο σχολείο μου» των Τόνι Τζανέλι-Ρόμπερτ Πιέτρι). Υπάρχουν ακόμα «Restored and Beautiful/Αποκατεστημένες και υπέροχες» ταινίες του βωβού και του ομιλούντος κινηματογράφου (από την «Κοινωνική σαπίλα» του Τατασόπουλου μέχρι την «Εβδομη σφραγίδα» του Μπέργκμαν) και ένα ειδικό τμήμα με τίτλο «Revolutionary Songs/Τα τραγούδια της επανάστασης» με λιγότερο γνωστά ή ξεχασμένα φιλμ γύρω από τα τραγούδια διαφόρων επαναστατικών κινημάτων (ανάμεσά τους η «Μπαλάντα του Τζο Χιλ» του Μπο Βίντερμπεργκ και το «Με ποια πλευρά είσαι;» του Κεν Λόουτς με τραγούδια, ποιήματα και εμπειρίες από την απεργία των ανθρακωρύχων).

Ιnfo: Ταινιοθήκη (Ιερά Οδός 48 και Μ. Αλεξάνδρου, μετρό Κεραμεικός), Exile Room (Αθηνάς 12, 3ος όροφος, μετρό Μοναστηράκι). Γενική είσοδος 5 ευρώ, εβδομαδιαία κάρτα 50 ευρώ, 30 μειωμένο. Ολο το πρόγραμμα στο http://tainiothiki.gr