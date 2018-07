Μέρες '86 ζει το Βέλγιο

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 1-2

Το Βέλγιο είχε προειδοποιήσει για την ποιότητά του από τις προηγούμενες φάσεις του Μουντιάλ της Ρωσίας και στην αρένα του Καζάν έδωσε το πιο μεγάλο πειστήριο για το ότι δικαίως συγκαταλέγεται στους διεκδικητές του τροπαίου. Με ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο και έναν Κουρτουά κέρβερο κάτω από την εστία του, κατάφερε να υποτάξει τη Βραζιλία με 2-1 και να βρεθεί στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1986, έχοντας απέναντί του τη Γαλλία.

Από την άλλη, η πολυδιαφημισμένη παρέα του Νεϊμάρ και του Μαρσέλο, πλήρωσε την έλλειψη εύκολου γκολ που τη διέκρινε σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στα αξιοσημείωτα το ότι πλέον στη διοργάνωση συνεχίζουν μόνο ομάδες από την Ευρώπη.

