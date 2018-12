Μείωση δασμών σε αμερικανικά αυτοκίνητα μετά τη συμφωνία

Η Κίνα συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς που επιβάλλει στα αμερικανικά αυτοκίνητα κάτω από το 40% που είναι σήμερα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά τη σύνοδο G20 στην Αργεντινή. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι αν η συμφωνία αυτή δεν επιτευχθεί εντός 90 ημερών, τότε οι δασμοί ύψους 10% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ. δολ. θα αυξηθούν έως και 25%.

Την ανακοίνωση της συμφωνίας έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter:

«Η Κίνα συμφώνησε να μειώσει και να άρει τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Κίνα από τις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή οι δασμοί φθάνουν στο 40%».

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Δεκεμβρίου 2018