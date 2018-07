Τεράστιο παγόβουνο απειλεί ένα μικρό χωριό

Ένα παγόβουνο 11 εκατομμυρίων τόνων στην ανατολική Γροιλανδία προκαλεί ανησυχία, καθώς απειλεί ένα μικρό χωριό στις δυτικές ακτές, εγείροντας παράλληλα φόβους ότι αν αποκολληθεί μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι και να πλημμυρίσει τον οικισμό.

Η τύχη των κατοίκων -πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι 160 και άλλες 180- εξαρτάται από τον καιρό, σύμφωνα με διεθνή μέσα, αφού η βροχή θα μπορούσε να λιώσει κομμάτι του πάγου.

Το χωριό εκκενώθηκε «τις πρωινές ώρες της Παρασκευής με φόβο ότι μια πλημμύρα θα έπληττε τον τόπο ως αποτέλεσμα», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της χώρας Λίνα Νταβίντσεν στον κανάλι TV2 της Δανίας.

«Όλοι οι άνθρωποι στην περιοχή του κινδύνου έχουν πάει σε κτίριο που βρίσκεται πιο ψηλά στο χωριό» δήλωσε η ίδια για να προσθέσει ότι η «εκκένωση έγινε μόνο επειδή το παγόβουνο είναι πολύ κοντά στο χωριό».

Περίπου 30 έχουν καταφύγει σε ασφαλέστερα μέρη της ενδοχώρας. Άλλοι κλήθηκαν να μεταφέρουν τα σκάφη τους μακριά από το παγόβουνο.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του χωριού και οι δεξαμενές καυσίμων βρίσκονται κοντά στην ακτή, σύμφωνα με δηλώσεις της Σούζαν Ίλιανσεν, μέλος του τοπικού συμβουλίου.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός που έχουμε δει εδώ και πάνω από μια δεκαετία στη Γροιλανδία» δήλωσε στο The Associated Press ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Ντέιβιντ Χόλαντ.

Η σύζυγός του, με την οποία μένουν για εβδομάδες στην περιοχή για να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τράβηξε πρόσφατα ένα βίντεο, που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.

«Ακούγεται σαν να φεύγουν οι ρουκέτες» δήλωσε ο ειδικός κάνοντας λόγο για ένα πολύ περίπλοκο, χαοτικό, θορυβώδες συμβάν. «Η πραγματική ανησυχία είναι στην Ανταρκτική» τόνισε ο ίδιος.

Το Ινναρσούιτ βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα βόρεια του Νουούκ, πρωτεύουσας και μεγαλύτερης πόλης της χώρας, όπου τα τελευταία χρόνια σεισμοί και τσουνάμι έχουν προκαλέσει μεγάλες πλημμύρες.

Εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι παρόμια ακραία φαινόμενα ενδέχεται να γίνουν συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

An Iceberg the Size of Lower Manhattan Just Broke off Greenland https://t.co/hhX6kCvavO | GIF: Stef Lhermitte | #SaveTheArctic #PeopleVsOil pic.twitter.com/YM47qN19a6

— Save The Arctic (@savethearctic) 11 Ιουλίου 2018