Με απειλές προσπαθεί ο Τραμπ να σταματήσει το καραβάνι προσφύγων

Με τελικό προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες κινείται το καραβάνι των προσφύγων, που έχει ξεκινήσει από χώρες τις Κεντρικής Αμερικής (κυρίως από την Ονδούρα) και πλέον έχει περάσει σε μεξικανικό έδαφος.

Οι μερικές χιλιάδες πρόσφυγες εισήλθαν παράτυπα στο Μεξικό μέσω του ποταμού Σουτσιάτε (στα σύνορα με τη Γουατεμάλα) και έχουν φτάσει καταπονημένοι στην πόλη Ταπατσούλα του Τσιάπας, αφού περπάτησαν για επτά ώρες, καλύπτοντας απόσταση 38 χιλιομέτρων.

Οι πρόσφυγες πέρασαν τα σύνορα και βρίσκονται σε μεξικανικό έδαφος | google maps

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να ανακόψει την πορεία του καραβανιού, χρησιμοποιώντας απειλές εναντίον τόσο των ίδιων των προσφύγων όσο και κατά των χωρών από τις οποίες ξεκίνησαν.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Οκτωβρίου 2018

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα «για να σταματήσει η επίθεση», ενώ υποστήριξε ότι το καραβάνι μεταναστών δημιουργεί κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης.

Παράλληλα, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι δεν δίνουν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να αλλάξουν τους σχετικούς νόμους.

Every time you see a Caravan, or people illegally coming, or attempting to come, into our Country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic Immigration Laws! Remember the Midterms! So unfair to those who come in legally. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Οκτωβρίου 2018

Επίσης, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη βοήθεια που χορηγούν στη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Σαλβαδόρ, καθώς αυτές οι τρεις χώρες της Κεντρικής Αμερικής δεν στάθηκαν ικανές «να εμποδίσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να εισέλθουν παρανόμως στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Οκτωβρίου 2018

Όπως ανάρτησε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, «θα αρχίσουμε να κόβουμε ή να μειώνουμε σημαντικά την τεράστια διεθνή βοήθεια που τους χορηγούμε».