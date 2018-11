Μαζικό «όχι» στον Σαλβίνι και τον ρατσισμό από τη Ρώμη

Χιλιάδες άνθρωποι από περίπου 50 πόλεις όλη της Ιταλίας κατέκλυσαν το Σάββατο το κέντρο της Ρώμης για να διαμαρτυρηθούν κατά του διατάγματος για την «αντιμεταναστευτική» ασφάλεια, του οποίου υπεραμύνεται ο υπουργός Εσωτερικών και αρχηγός της ακροδεξιάς συγκεβερνώσας Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι.

«Είμαστε όλοι παράνομοι» φώναξαν οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος του Ριάτσε της Καλαβρίας, Ντομένικο Λουκάνο, ο οποίος πρόσφατα τέθηκε υπό κατ 'οίκον περιορισμό και στη συνέχεια εκδιώχθηκε από την πόλη με την κατηγορία της διευκόλυνσης της μετανάστευσης.

«Φιλοξενία για όλους, ανοίξτε τα σύνορα» ήταν μεταξύ των συνθημάτων που έγραφαν τα πανό υπέρ των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην ογκώδη κινητοποίηση.

Μαζί τους οικογένειες Ρομά που εκδιώχθηκαν πρόσφατα από καμπ, Ιταλοί φοιτητές και ακτιβιστές. Οι διαμαρτυρόμενοι είπαν με μια φωνή «όχι στον Σαλβίνι και τον ρατσισμό», όπως εξήγησε ένας από αυτούς, ο Σέρτζιο Σερένο από την οργάνωση Emergency που βοηθά μετανάστες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήθος του κόσμου που συγκεντρώθηκε θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, αλλά η αστυνομία δεν επέτρεψε σε πέντε λεωφορεία να συνεχίσουν τον δρόμο τους.

Thousands march in Rome to protest against 'climate of hatred' https://t.co/rat8FpJBoA pic.twitter.com/nz3lk5Wl4E

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι το συλλαλητήριο είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας της κοινωνίας των πολιτών να δημιουργήσουν ένα ενωμένο μέτωπο σε μια εποχή που τα ρατσιστικά περιστατικά αυξάνονται, όπως και η συχνότητα διακρίσεων από το κράτος φέρνοντας ως παράδειγμα τη μη παροχή σχολικών γευμάτων σε παιδιά μεταναστών.

Η ιταλική Γερουσία ενέκρινε την Τετάρτη το άκρως αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, το πρώτο βήμα πριν από την τελική ψηφοφορία στη Βουλή, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο αντικαθιστά τις άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, που έχουν διάρκεια δύο ετών, από μια σειρά άλλων αδειών, όπως «ειδικής προστασίας» διάρκειας ενός έτους ή «φυσικής καταστροφής στην χώρα προέλευσης», διάρκειας έξι μηνών. Ποβλέπει δε μια επείγουσα διαδικασία για τη δυνατότητα απέλασης κάθε αιτούντα άσυλο που αποδεικνύεται «επικίνδυνος».

A huge demonstration in Rome against racism and against Salvini. Italian people and migrants. Together we stand for #solidarity pic.twitter.com/BviDPtkDTB

— Mattia Lolli (@MatLolli) 10 Νοεμβρίου 2018