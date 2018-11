«Μαύρο» και απ' το NBC στο ρατσιστικό σποτ του Τραμπ

Την απόφασή του να σταματήσει να προβάλλει το προεκλογικό σποτ του Τραμπ που προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις καθώς επιχειρεί να συνδέσει τα «καραβάνια» μεταναστών και τους Δημοκρατικούς με την εγκληματικότητα, ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC στις ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε «έπειτα από περαιτέρω διαβούλευση» θα σταματήσει να προβάλλει το σποτ με τον Μεξικανό μετανάστη που έχει καταδικαστεί για τις δολοφονίες δύο Αμερικανών στο Σακραμέντο, αναγνωρίζοντας την έλλειψη ευαισθησίας της διαφήμισης.

Το CNN επίσης απέρριψε το συγκεκριμένο σποτ, χαρακτηρίζοντάς το ρατσιστικό.

Η διαφήμιση που προβάλλεται στο διαδίκτυο περιλαμβάνει εικόνες από τη δίκη του Λουίς Μπρακαμόντες, ενός μετανάστη από το Μεξικό που καταδικάστηκε το 2014 για τις δολοφονίες δύο αστυνομικών στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας. Στα ενδιάμεσα, δείχνει φωτογραφίες με μετανάστες, παραπέμποντας προφανώς στο καραβάνι των 3.000 Λατινοαμερικάνων που προσπαθούν να φτάσουν στα σύνορα, διασχίζοντας το Μεξικό.

«Ποιον άλλον θ' αφήσουν οι Δημοκρατικοί να περάσει;» είναι το ερώτημα που απευθύνει η διαφήμιση, που καταλήγει με το σύνθημα «Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί κάνουν και πάλι ασφαλή την Αμερική».

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Οκτωβρίου 2018