PASSPORT: «Μας προκαλούν ντροπή οι δηλώσεις Πάκου»

Την ντροπή τους για τις προκλητικές και αντιδημοκρατικές δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένη Πάκου, εκφράζουν τα μέλη της κίνησης αστυνομικών PASSPORT (Police Activiststs for Solidary Societies against Poverty and Racist Threat - Αστυνομικοί ακτιβιστές για κοινωνίες αλληλεγγύης ενάντια στη φτώχεια και τη ρατσιστική απειλή), ζητώντας τη λογοδοσία και τον έλεγχο των πράξεων των αστυνομικών, αναγκαία συνθήκη, όπως αναφέρουν, για τον εκσυγχρονισμό και τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της αστυνομίας.

«Η λογική του "έτσι είναι και σε όποιον αρέσει", όταν αφορά παρωχημένες και αναχρονιστικές λογικές και πρακτικές, βάζει ταφόπλακα στη βούληση της κοινωνίας για ισονομία, δικαιοσύνη και είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης αντιδημοκρατική, αφού θέτει το επάγγελμα μας και τη λειτουργία μας ως κρατικών λειτουργών, εκτός κοινωνικής λογοδοσίας. Ως κίνηση αστυνομικών PASSPORT, δηλώνουμε απερίφραστα ότι όχι μόνο επιθυμούμε αλλά και επιδιώκουμε τη λογοδοσία και τον έλεγχο, γιατί αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού μας, ώστε να παρέχει με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το αγαθό της ασφάλειας σε όλους ανεξαιρέτως, γεγονός που θα προσφέρει ικανοποίηση και στην πλειοψηφία των συναδέλφων μας», σημειώνει η ανακοίνωση της κίνησης.

Τα μέλη της εκδηλώνουν τον προβληματισμό τους «για το γεγονός ότι το αγαθό της ασφάλειας, όπως αυτό παρέχεται στους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας, πρώτιστα και κύρια αφορά, τους "σωστούς πολίτες", τις "σωστές" συμπεριφορές, όπως το σωστό ορίζεται με κοινωνικούς κανόνες (μαγαζάτορας ,ιδιοκτήτης, οικογενειάρχης, στρέιτ CIS άντρας, εργαζόμενος, ευκατάστατος)».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της κίνησης έχει ως εξής: