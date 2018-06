Ένοπλος εισέβαλε και άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα σύνταξης εφημερίδας στην Αννάπολις του Μέριλαντ. Πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

BREAKING: Multiple people shot in Maryland newsroom. pic.twitter.com/Eag9VwD2uP — Fox News (@FoxNews) 28 Ιουνίου 2018



Η εφημερίδα Capital Gazette της Αννάπολις του Μέριλαντ είναι ιδιοκτησίας της Baltimore Sun και βρίσκεται περίπου τριάντα μίλια ανατολικά της πρωτεύουσας Ουάσινγκτον. Είναι μία από τις πιο ιστορικές εφημερίδες και εκδίδεται από το 1884.

Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις από την αστυνομία της περιοχής ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι ίσως να υπάρχουν και άλλοι δράστες στην περιοχή.

Ισχυρές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Μέριλαντ τοποθετήθηκε μέσω Twitter.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 28 Ιουνίου 2018

Ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας ενημέρωσε μέσω Twitter για το τί συνέβη στο γραφείο του, αναφέροντας ότι ένας ένοπλος πυροβόλησε αρκετούς ανθρώπους μέσα στην εφημερίδα, κάποιοι από τους οποίους είναι νεκροί.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 Ιουνίου 2018

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 Ιουνίου 2018