Μάχη για το προσφυγικό στις Βρυξέλλες

Υπό τη σκιά των δημόσιων αντεγκλήσεων των Ευρωπαίων ηγετών και την προφανή αδυναμία να βρεθεί κοινή ευρωπαϊκή λύση συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες οι ηγέτες 16 χωρών-μελών για το μεταναστευτικό.

Και όλα αυτά εν μέσω πιέσεων που δέχεται η Άνγκελα Μέρκελ για μπορέσει να διατηρήσει τη συνοχή της κυβέρνησής της, αλλά και με τη νέα ιταλική κυβέρνηση να αρνείται να διευκολύνει την κατάσταση, απειλώντας να κλείσει τα λιμάνια της.

Στη σύνοδο συμμετέχουν Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Μάλτα, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Σλοβενία και Κροατία.

Προσερχόμενοι στη σύνοδο των Βρυξελλών, που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, οι ηγέτες των 16 χωρών-μελών που συμμετέχουν επανέλαβαν τις έως τώρα γνωστές θέσεις τους, με τη Γαλλία και την Ισπανία να προτείνουν τη δημιουργία hot-spots σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στις χώρες που αρνούνται να συμμορφωθούν στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.

