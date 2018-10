«Μαέστρος» ο Μέσι, εξάρα η Παρί

Μία εντυπωσιακή παράσταση «ενορχήστρωσε» ο Λιονέλ Μέσι στην Αγγλία, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα σε εκτός έδρας νίκη με 4-2 κόντρα στην Τότεναμ, σε ματς για τη 2η αγωνιστική του β' ομίλου στο Champions League. Με 6-1 διέσυρε η Παρί Σεν Ζερμέν τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Νεϊμάρ να πετυχαίνει χατ-τρικ.

Στο Γουέμπλεϊ, η Μπαρτσελόνα ήταν καταιγιστική στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, περιορίζοντας τον Τότεναμ σε παθητικό ρόλο. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε δύο γκολ, ισάριθμα δοκάρια και συμμετοχή στα άλλα τέρματα της ομάδας του.

Η «Μπάρτσα» προηγήθηκε με 2-0 και 3-1, όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ξαναμπούν στο ματς στο 66ο λεπτό, όταν μείωσαν σε 3-2 και σταδιακά αύξησαν τον ρυθμό τους και πίεσαν τους Ισπανούς για την ισοφάριση.

Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση και κατάφεραν να βρουν ακόμα ένα γκολ, με τον Μέσι να βάζει το κερασάκι στην τούρτα της ομάδας του.

Leo Messi has now scored 64 goals in 65 group stage games #UCL pic.twitter.com/YJW1PNfP9c

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 Οκτωβρίου 2018