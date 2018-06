Λύτρωση στο... και ένα με Κουτίνιο, Νεϊμάρ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 2-0

Ήθελε τη νίκη, την κυνήγησε λυσσαλέα και τα κατάφερε. Η Βραζιλία πέτυχε την πρώτη νίκη της στον πέμπτο όμιλο καταφέρνοντας να κάμψει την αντίσταση του Νάβας και της παρέας του στις καθυστερήσεις του αγώνα. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Νεϊμάρ, εύστοχες κινήσεις από τον πάγκο από πλευράς Τίτε.

Στο πρώτο μέρος ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλός, η πρώτη καλή φάση ήρθε με ένα πλασέ του Μπόρχες στο 13'. Οι Κοσταρικανοί ωστόσο είχαν μόνο αμυντικό ρόλο στη συνέχεια, χωρίς, όμως, οι Βραζιλιάνοι με 62-38 κατοχή μπάλας να καταφέρουν να απειλήσουν, με εξαίρεση ένα γκολ του Ζεζούς στο 27' που ακυρώθηκε, σωστά, ως οφσάιντ.

Key stats:



#CRC are eliminated from this year's #WorldCup



Only @Pele and @Ronaldo have scored more goals for #BRA than @neymarjr (56)#BRACRC pic.twitter.com/HKloRQtvBK

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 22 Ιουνίου 2018