Λύγισε στο Κάουνας ο Ολυμπιακός

Εκτός έδρας ήττα με 74-68 γνώρισε από τη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός, μέσα στη «Ζαλγκίριο Αρένα» του Κάουνας, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής για τη Euroleague.

Αυτή ήταν η 4η ήττα της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση που πλέον τρέχει ένα ρεκόρ 11-4 (νίκες - ήττες). Αντίθετα, για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αυτή ήταν η 10η νίκη τους στη διοργάνωση (ρεκόρ: 10-5).

Η αποστολή του Ολυμπιακού ήταν εξαρχής δύσκολη, καθώς είχε να αντιμετωπίσει μία ομάδα που φέτος κάνει εξαιρετική πορεία και βρίσκεται σε τροχιά πλέι οφ. Την ίδια στιγμή, η ελληνική ομάδα είχε τη δική της... εσωστρέφεια, πληγωμένη από τις απουσίες παικτών λόγω τραυματισμού (Μάντζαρης , Πρίντεζης, Μιλουτίνοφ, Αγραβάνης, Τιλί).

That's my half-time lead❕



Kostas Papanikolaou tracks Pangos all the way to protect the @olympiacosbc lead.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/em8c2UpH47

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Δεκεμβρίου 2017