«Λύγισε» στην παράταση ο Παναθηναϊκός

Εντός έδρας ήττα με 83-87 γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Ζαλγκίρις Κάουνας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για τη Euroleague. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν μόλις η πρώτη νίκη της Ζαλγκίρις στην έδρα των «πρασίνων».

Οι «πράσινοι» είχαν απέναντί τους μία καλά «διαβασμένη» ομάδα, που ήξερε τα τρωτά σημεία των γηπεδούχων και προσπάθησε να τα εκμεταλλευθεί από την αρχή της αναμέτρησης. Έτσι, κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό του ματς και να φτάσει σε διψήφιο προβάδισμα, προβληματίζοντας τους γηπεδούχους.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να κάνει την απόλυτη επιστροφή στο τέταρτο δεκάλεπτο και να πάρει αυτός ένα μικρό προβάδισμα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωστόσο, ισοφαρίστηκε 6 δεύτερα πριν τη λήξη, ενώ ήταν άστοχος στο σουτ που επιχείρησε στην εκπνοή του ματς, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να πάει στην παράταση.

Στον έξτρα χρόνο, η Ζαλγκίρις βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεσή από τον αντίπαλό της και έφυγε με μία σημαντική νίκη από το ΟΑΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός υστέρησε πολύ στις ελεύθερες βολές (ποσοστό ευστοχίας μόλις 57%) και στα ριμπάουντ (είχε 32 έναντι 46 των αντιπάλων του).

Από την ελληνική ομάδα ξεχώρισε ο Νικ Καλάθης, με 22 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 33-44, 51-58, 76-76 (κ.α.), 83-87 (παρ.)