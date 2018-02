Λουίς ντε Γκίντος, ο εκλεκτός για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ

Τον Ισπανό υπουργό Οικονομικών, Λούις ντε Γκίντος, ενέκρινε σήμερα (Δευτέρα) το Eurogroup, ως αντικαταστάτη του Βίτορ Κονστάνσιο, η θητεία του οποίου στην αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) λήγει τον προσεχή Μάιο.

.@LdeGuindos is a very experienced decision-maker with a good track record in overcoming a bank crisis and returning #Spain’s economy to growth path — Mário Centeno (@mariofcenteno) 19 Φεβρουαρίου 2018

«Το Eurogroup δίνει στήριξη στον Λούις ντε Γκίντος», δήλωσαν οι υπουργοί Οικονομικών σε μία ανακοίνωσή τους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις Βρυξέλλες.

Spain's Luis de Guindos set to become the next vice president of the European Central Bank - CNBC https://t.co/1oxoT7RvNs — European Union (@EuropeanUnion36) 19 Φεβρουαρίου 2018

Η παραπάνω σύσταση του Eurogroup αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο (20 Φεβρουαρίου), με την τελική έγκριση στον Ισπανό να δίνεται σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Μαρτίου.

The #Eurogroup today gave its support to the candidacy of @LdeGuindos

for the position of Vice President of the European Central Bank @ECB @EUCouncilPress pic.twitter.com/ZoxZotuwBe — Mário Centeno (@mariofcenteno) 19 Φεβρουαρίου 2018

Νωρίτερα, η Ιρλανδία είχε αποσύρει την υποψηφιότητα του Φίλιπ Λέιν, διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή, κανείς Ισπανός αξιωματούχος δεν κατέχει ανώτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δηλώσεις στήριξης στον Ισπανό

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν σήμερα τη στήριξή τους στον ντε Γκίντος.

Περιγράφοντας τον Ισπανό υπουργό ως «εξαιρετικό συνάδελφο», ο επίτροπος της Ε.Ε. για την Οικονομία, Πιερ Μοσκοβισί, υποστήριξε ότι ο ντε Γκίντος «μπορεί να προσαρμοστεί» στα καθήκοντα της νέας θέσης και να είναι ένας «καλός αντιπρόεδρος».

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Πέτερ Αλτμάιρ, δήλωσε νωρίτερα αναφερόμενος στον ντε Γκίντος ότι «έχουμε βρει έναν καλό υποψήφιο», χαρακτηρίζοντάς τον ως μία «εξαιρετική επιλογή».

Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρούνο Λεμέρ, που σημείωσε ότι ο Ισπανός «έχει όλες τις ικανότητες για να είναι πολύ καλός αντιπρόεδρος».

Προωθείται ο Βάιτμαν

Η επιλογή του «νότιου» ντε Γκίντος για την αντιπροεδρία αυξάνει τις πιθανότητες, ένας «βόρειος», όπως ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Γενς Βάιντμαν να αντικαταστήσει τον Μάριο Ντράγκι το 2019. «Αυτό φαίνεται ότι είναι το επικρατέστερο σενάριο» είπε αξιωματούχος της ευρωζώνης στο Reuters. «Το μέλλον του Βάιντμαν εξαρτάται και από τον καταμερισμό των λοιπών υψηλών αξιωμάτων το 2019».

Αυτά τα «υψηλά αξιώματα» είναι η προεδρία της Κομισιόν, η προεδρία της Συνόδου Κορυφής και η προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Και τα τρία θα πρέπει να καλυφθούν το 2019.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λοιπόν, ο Βάιντμαν μπορεί να αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ εάν για παράδειγμα, ένας Γάλλος γίνει πρόεδρος της Κομισιόν: κάποιος σαν τον Ευρωπαίο διαπραγματευτή του Brexit Μισέλ Μπαρνιέ ή την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Επιπλέον ο Βάιντμαν έχει δυσαρεστήσει πολλούς με την αυστηρή στάση του εν μέσω κρίσης, ενώ έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιπάθειες, μετά τη δημόσια επίπληξη του τότε Ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι για τις επιδόσεις της κυβέρνησης του στη μείωση του χρέους.