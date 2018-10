Λιμουζίνα «θέρισε» πεζούς στη Νέα Υόρκη

Είκοσι νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην κομητεία Σόχεαρι, το ένα από τα οποία ήταν μία λιμουζίνα.

Μετά τη σύγκρουση, η λιμουζίνα έφυγε από τον δρόμο και έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών, οι οποίοι βρίσκονταν πλησίον εμπορικού καταστήματος.

#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE

— Mercedes Williams (@MercedesTVnews) 6 Οκτωβρίου 2018