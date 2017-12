Λεωφορείο «έπεσε» σε υπόγεια διάβαση πεζών

Λεωφορείο βγήκε εκτός της πορείας του και έπεσε σε υπόγεια διάβαση πεζών στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη δεκαπέντε.

Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το λεωφορείο να πέφτει στα σκαλοπάτια διάβασης που οδηγεί στον σταθμό μετρό Slavyansky Boulevard, παρασύροντας αρκετούς ανθρώπους.

Video of bus plowing into subway underground in Moscow today, four reported casualties yet pic.twitter.com/Q8SYdhFtdS

