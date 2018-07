Λάβα «πυρπόλησε» πλοίο με τουρίστες

Από τύχη δεν υπήρξαν νεκροί στη θάλασσα της Χαβάης όταν λάβα που εκτοξεύθηκε από το ηφαίστειο Κιλαουέα έπεσε πάνω σε τουριστικό πλοίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον είκοσι τρία άτομα.

O λιωμένος από τη λάβα βράχος συνετρίβη στην οροφή του πλοίου και οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο είναι σαν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.

Σύμφωνα με το κρατικό Τμήμα Γης και Φυσικών Πόρων, πιο σοβαρά τραυματίστηκε μία 20χρονη που έχει σπάσει το πόδι της, άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες υπέστησαν εγκαύματα.

Το Κιλαουέα εκρήγνυται συνεχώς από τις αρχές Μαΐου και η λάβα χύνεται στη θάλασσα. Για τον λόγο αυτό οι αρχές της Χαβάης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Ωστόσο, πολλές εταιρείες αξιοποιούν τη συγκυρία και αποκομίζουν κέρδη μεταφέροντας στο σημείο τουρίστες που θέλουν να δουν τη λάβα να βυθίζεται στον ωκεανό.

Ο ιδιοκτήτης του πλοίου που χτυπήθηκε, Shane Turpin, δήλωσε στον Guardian ότι βρισκόταν 20 λεπτά στην περιοχή και επειδή δεν παρατήρησε «σημαντικές εκρήξεις», πλοηγούσε πιο κοντά απ' ό,τι συνήθως.

«Ξαφνικά τα πάντα γύρω μας εξερράγησαν. Η λάβα ήταν παντού», είπε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί όταν βγήκε στην ακτή και είδε τα βίντεο. «Ήταν τεράστιο. Δεν είχα ιδέα. Δεν το αντιληφθήκαμε», πρόσθεσε.

Ζώντας στο Μεγάλο Νησί από το 1983 ο Turpin οδηγεί σκάφη περιηγήσεων εδώ και πολλά χρόνια.

Hawaii Department of Land and Natural Resources via AP

Τον Μάιο η αμερικανική ακτοφυλακή καθιέρωσε μια ζώνη ασφαλείας στο σημείο όπου η λάβα ρέει στον ωκεανό από το Μεγάλο Νησί και απαγορεύει στα σκάφη να πλησιάζουν περισσότερο 300 μέτρα από τα σημεία εισόδου των ωκεανών.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά στον πλανήτη, εκρήγνυται συνεχώς τα τελευταία 35 χρόνια αλλά από τις 3 Μαΐου άρχισε η φάση της έντονης δραστηριοποίησής του.