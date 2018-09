«Κυνήγι μαγισσών» στις πλάτες των προσφύγων

Αίτημα στις γαλλικές αρχές να επιτρέψουν την κατ' εξαίρεση αποβίβαση των 58 προσφύγων στο λιμάνι της Μασσαλίας κατέθεσαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ναυλώσει το πλοίο Aquarius την ίδια ώρα που η Ρώμη για ακόμη μια φορά αρνήθηκε την αποβίβαση σε λιμάνι της και τον Ματέο Σαλβίνι να προκαλεί με την ξενοφοβική πολιτική του.

«Είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε» ώστε το Aquarius να συνεχίσει την αποστολή του, εξήγησε ο διευθυντής των επιχειρήσεων της ΜΚΟ SOS Méditerranée, Φρεντερίκ Πενάρ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Παρίσι. «Το λιμάνι της Μασσαλίας είναι το μοναδικό από το οποίο θα μπορούσε να αποπλεύσει και πάλι», είπε, χωρίς να δώσει διευκρινήσεις πώς χωρίς να φέρει σημεία κάποιας χώρας θα μπορέσει να συνεχίσει τη δράση του.

Το Aquarius είναι το τελευταίο πολιτικό σκάφος που μετέχει σε επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο. Έπλεε με σημαία Παναμά, όμως οι αρχές της χώρας αυτής ακύρωσαν την εγγραφή του στο νηολόγιο. Έπλεε στην περιοχή της Μεσογείου στις διαβάσεις προσφύγων από τη Λιβύη στην Ευρώπη. Τον περασμένο μήνα ελλιμενίστηκε για 19 ημέρες στο λιμάνι της Μασσαλίας, αφού το Γιβραλτάρ απέσυρε τη σημαία του. Ξεκίνησε πάλι να πλέει την περασμένη εβδομάδα μετά την απόκτηση αναγνώρισης από τον Παναμά όμως τα δεδομένα άλλαξαν.

Γιατροί χωρίς Σύνορα και Sos Mediterranèe, που επιχειρούν με το πλοίο, καταγγέλλουν πως η ιταλική κυβέρνηση άσκησε πιέσεις με στόχο να ακυρωθεί η εγγραφή του στο νηολόγιο του Παναμά.

Η SOS Mediterranee ανακοίνωσε ότι το Σάββατο «η ομάδα του Aquarius σοκαρίστηκε όταν έμαθε για την επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές του Παναμά, σύμφωνα με την οποία οι ιταλικές αρχές προέτρεψαν τις ναυτικές του Παναμά να προβούν σε άμεση δράση κατά» του πλοίου.

#Salvini: nessuna pressione su Panama per #Aquarius2, non so nemmeno che prefisso abbia Panama. #nonèlarena

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 23 Σεπτεμβρίου 2018