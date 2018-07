Κύμα καύσωνα «απειλεί» και τον ευρωπαϊκό Νότο

Μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες του Νότου βλέπουν ή θα δουν τις επόμενες μέρες τον καύσωνα να «χτυπά» τις περιοχές τους την ώρα που στη Βρετανία βιώνουν το πιο ζεστό καλοκαίρι των τελευταίων 40 χρόνων και στη Γερμανία φοβούνται ότι θα έχουν το πιο θερμό της χιλιετίας.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ προβλέπονται αυτή την εβδομάδα στην Ιβηρική, τη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ οι τουρίστες, που κατευθύνονται προς αυτές τις χώρες καλούνται να προσέχουν, σύμφωνα με το Sky News.

Ειδικότερα, οι παραθεριστές σε Ισπανία, Πορτογαλία και νοτιοδυτική Γαλλία θα πρέπει να προετοιμαστούν, να μην βγαίνουν έξω τις πιο θερμές ώρες της ημέρας και να ενυδατώνονται συχνά.

Το επικείμενο κύμα καύσωνα αναμένεται να εκδηλωθεί, αφού έρθει ζεστός αέρας από τη Βόρεια Αφρική, ιδιαίτερα στην ιβηρική χερσόνησο και τη νοτιοδυτική Γαλλία.

«Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε θερμοκρασίες-ρεκόρ στα μέσα της εβδομάδας με αποκορύφωση το Σαββατοκύριακο» η παρουσιάστρια του βρετανικού καναλιού, Ισομπέλ Λανγκ.

«Εύκολα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν» τα υψηλότερο επίπεδα υδραργύρου στην Ισπανία (47,3°) και την Πορτογαλία (47,4°). Η νοτιοδυτική Γαλλία ενδέχεται να δει θερμοκρασίες πάνω από 40° τοπικά. Και 48° μπορεί να σημειωθεί στην Πορτογαλία και στη νότια Ισπανία» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του AccuWeather, στο επίκεντρο του καύσωνα θα βρεθούν περιοχές γύρω από τη Γερμανία σήμερα, ενώ οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη από την Τετάρτη έως την Παρασκευή.

Την Παρασκευή ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 31° στο Λονδίνο, τους 35 στο Βερολίνο, τους 40 στο Παρίσι και τους 43 στη Μαδρίτη και τη Σεβίλλη.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 6-12° Κελσίου πάνω από το κανονικό στις περισσότερες από αυτές τις πόλεις τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μετεωρολόγος του AccuWeather προέβλεψε θερμοκρασίες έως 49° για τη νοτιοδυτική Ισπανία και σε τμήματα της νότιας Πορτογαλίας από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή.

Πιο αναλυτικά, «40αρι» αναμένεται να «χτυπήσει» κοντά τις ακτές της Γαλλίας και ο υδράργυρος θα φτάσει μεταξύ 37 και 39° Κελσίου στα νοτιοανατολικά.

Μάλιστα, εννέα περιοχές έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Στους κατοίκους συνιστάται να είναι πολύ προσεκτικοί λόγω του κινδύνου των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Ο ήλιος και η ζέστη θα επιστρέψουν μετά από τις βροχές, που σύμφωνα με την πρόγνωση θα πέσουν την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Η Γαλλία έχει ήδη δει ζεστό καιρό αυτό το καλοκαίρι, καθώς αυτός ο μήνας έσπασε τα κοντέρ ως ο πιο ζεστός Ιούλιος που έχει καταγραφεί από το 1983 μέχρι το 2006.

Από σήμερα μεταδίδονται τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ για να προειδοποιούν τον πληθυσμό για τους κινδύνους αφυδάτωσης και να τον ενημερώνουν για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να υιοθετεί σε περίοδο καύσωνα, σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό Υγείας, Ανιές Μπιζέν.

Τα σποτ περιγράφουν κυρίως τα συμπτώματα της «θερμοπληξίας» και τα μέτρα που πρέπει κανείς να λαμβάνει: μεταξύ άλλων να πίνει συχνά και άφθονα υγρά, να κάνει τακτικά ντους, να κλείνει τα παντζούρια, να αποφεύγει τη σωματική προσπάθεια.

«Ο καύσωνας αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό και δημιουργεί κίνδυνο αφυδάτωσης», δήλωσε η Μπιζέν μετά από μια συνεδρίαση για να εξακριβωθεί η κατάσταση.

Une #canicule se profile à partir de jeudi 2 ou vendredi 3 août et se poursuivra jusqu'au mardi 7 août avec des pointes à plus de 40°C dans le sud de la #France . (modèle GFS via @wxcharts ) pic.twitter.com/1vHSILuHRb

Το πρώτο κύμα καύσωνα βρίσκεται στο δρόμο για την Ισπανία, που μέχρι τώρα ζει ένα καλοκαίρι πολύ πιο δροσερό από ό, τι τα τελευταία χρόνια.

Όμως, αυτό πρόκειται να αλλάξει, καθώς η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε την πρώτη σχετική προειδοποίηση.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν από την Τετάρτη με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 36° Κελσίου σε όλη την επικράτεια και να κορυφωθεί στους 40° στα νότια.

Ο καύσωμας θα ξεκινήσει στα νοτιοδυτικά της χερσονήσου με ζεστούς ανέμους από την Αφρική να εξαπλώνονται βόρεια και τα ανατολικά, καθώς προχωρά η εβδομάδα. Το ακραίο φαινόμενο προβλέπεται να εξασθενήσει την Κυριακή.

Μόνο οι βόρειες ακτές της Ισπανίας από τη Γαλικία μέχρι την Κανταβρία και τα Κανάρια Νησιά μπορεί να ξεφύγουν από τις έντονες θερμοκρασίες.

Extreme heat wave for parts of Iberian peninsula later this week, locally above 45°C is possible! Extreme fire danger as well! https://t.co/HFrGdZEA32 pic.twitter.com/L4t1yB9w7j

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 30 Ιουλίου 2018