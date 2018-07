Κυκλοφοριακό χάος στη Βρετανία λόγω κακοκαιρίας

Καθυστερήσεις σε δρομολόγια πλοίων στο Ντόβερ και τρένων στη Μάγχη, ακυρώσεις πτήσεων και μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκαλέσει η έντονη εναλλαγή του καιρού στη Βρετανία, όπου το κύμα καύσωνα διαδέχθηκαν σφοδρές καταιγίδες μέσα στη νύχτα.

Οι επιβάτες που έχουν κανονίσει να ταξιδέψουν με τρένο ειδοποιήθηκαν για καθυστερήσεις έως και τεσσάρων ωρών λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η ζέστη στο σύστημα κλιματισμού των τρένων.

Όπως σημειώνει το BBC είναι η τρίτη μέρα που σημειώνονται προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο Eurotunnel που διασχίζει τη Μάγχη. Η εταιρεία αναφέρει ότι τα προβλήματα οφείλονται στις «αναπάντεχες» καιρικές συνθήκες αλλά ενημερώνει το κοινό πως το πρόβλημα ίσως συνεχιστεί και για το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα, Σάββατο. Πιθανώς να συνεχιστεί και την Κυριακή.

Επιπλέον υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων απ' το Εδιμβούργο, το Μπέρμινγχαμ, το Λούτον και το Στάντεντ, λόγω προσωρινών απαγορεύσεων που προκάλεσαν οι σφοδρές καταιγίδες την Παρασκευή.

Τέλος, σύμφωνα με το Sky News, η Μητροπολτική Αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, πέθανε καθώς το άλογο στο οποίο επέβαινε ενεπλάκη σε τροχαίο με αυτοκίνητο στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, όπου επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Metropolitan Police says a man believed to be in his 30s has died and a horse has been put down following a road traffic collision in Thamesmead in southeast London involving a car and a horse and cart

