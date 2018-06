Κρύα αρχή για τη «σελεσάο», ισοπαλία με την Ελβετία

Αλλιώς την περίμεναν τα εκατομμύρια των οπαδών της ανά την υφήλιο κι αλλιώς την είδαν. Ο λόγος για τη Βραζιλία που στο πρώτο της παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο στο Ροστόφ ήρθε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στην Ελβετία.

Η ομάδα του Τίτε είχε μεν τον έλεγχο του αγώνα, δεν μπόρεσε να τον μετουσιώσει όμως σε αφσυκτική πίεση που θα έφερνε, τουλάχιστον, ένα ακόμη γκολ για να κερδίσει την καλοστημένη ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς.

Η Βραζιλία είχε την κυκλοφορία μπάλας από την αρχή και κατάφερε να κάνει την πρώτη καλή ευκαιρία της στο 11' όταν ο Παουλίνιο, εκτός ισορροπίας, έστειλε τη μπάλα δίπλα στο δοκάρι της εστίας του Ζόμερ. Στο 20' όμως ο Κουτίνιο με φοβερό φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά της εστίας της Ελβετίας και άνοιξε το σκορ.

Η «σελεσάο» δεν έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στη συνέχεια του πρώτου μέρους και στο 45' ο Σίλβα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με ψυχρολουσία, καθώς στο 50' ο Ζούμπερ νίκησε στον αέρα τον Μιράντα μετά από εκτέλεση κόρνερ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Άλισον. Οι Βραζιλιάνοι διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ, χωρίς να αλλάξουν την απόφαση του Μεξικανού ρέφερι, Σέσαρ Ράμος.

Διαμαρτυρίες για τους Βραζιλιάνους είχαμε και στο 74' όταν ο Ζεσούς βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή της Ελβετίας μετά από μονομαχία με τον Ακάντζι, αλλά ο Μεξικανός έδειξε "παίζετε".

Το τελευταίο διάστημα του αγώνα μετατράπηκε σε μία πολιορκία των Βραζιλιάνων που είχαν ευκαιρίες με κεφαλιές του Νεϊμάρ (88') και του Φιρμίνιο (90') να σταματάνε πάνω στον Ζόμερ και αμέσως μετά σουτ του Μιράντα (90'+1') και του Αουγκούστου (90'+6') να μην βρίσκουν στόχο.

