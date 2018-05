Κρίσιμες ώρες για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Αναστάτωση στον ποδοσφαιρικό πλανήτη από τα νέα που έρχονται από την Αγγλία, καθώς ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία και υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο.

Τα αγγλικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο αναμορφωτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με την ομάδα του να ανακοινώνει ότι η διαδικασία της εγχείρησης πήγε πολύ καλά, όπως ο 76χρονος θα πρέπει να παραμείνει αρκετές ημέρες στην εντατική για να αναρρώσει πλήρως.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



