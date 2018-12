Κράτησε την έδρα του κόντρα στην Εφές

Μία δύσκολη όσο και σημαντική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας στο ΣΕΦ της Αναντολού Εφές με 88-81, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής για την Euroleague.

Χάρη σε αυτήν τη νίκη, ο Ολυμπιακός βελτίωσε τη θέση του στη βαθμολογική κατάσταση (ανέβηκε στην 5η θέση) και το ρεκόρ του, καθώς πλέον μετράει 7 νίκες και 5 ήττες. Αντίθετα, η Εφές υποχώρησε στο 8-4 (νίκες με ήττες).

. @olympiacosbc hold off @AnadoluEfesSK for an impressive win! #GameON pic.twitter.com/MWX9jwqvO2

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όπου οι γηπεδούχοι είχαν ξεκάθαρο προβάδισμα, το ματς έγινε ντέρμπι και πήγαινε πόντο πόντο μέχρι τα τελευταία λεπτά. Τότε ο Ολυμπιακός έπαιξε ακόμα πιο σκληρή άμυνα και βρήκε τους δρόμους προς το αντίπαλο καλάθι, φτάνοντας τελικά στην επικράτηση.

Σε κάθε περίπτωση ήταν μία νίκη που είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός μετά την ήττα στο Κάουνας, αλλά και επειδή σε περίπτωση επικράτησης της Εφές, η τελευταία θα αποκτούσε σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά την τελική τετράδα.

.@NigelWG5 sends it ⬆ and Nikola Milutinov throws in ⬇ in traffic!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rHVxieyU73

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Δεκεμβρίου 2018