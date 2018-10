Κρ. Ρονάλντο: Fake news οι κατηγορίες για βιασμό

Ψευδή είδηση χαρακτηρίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο τις κατηγορίες σε βάρος του από την 33χρονη Κάθριν Μαγιόρκα ότι τη βίασε το 2009 σε ξενοδοχείο του Λας Βέγκας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ο διεθνής άσος υποστηρίζει ότι η καταγγελία έγινε από άτομα που «θέλουν να προωθήσουν τους εαυτούς τους πάνω στο όνομά μου. Θέλουν να γίνουν διάσημοι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της δουλειάς».



Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Ρονάλντο θα κινηθεί νομικά εναντίον του Der Spiegel, το οποίο δημοσίευσε αρχικά τις κατηγορίες της 33χρονης, απαιτώντας αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

Όπως έγραφε το γερμανικό περιοδικό, η 33χρονη κατέθεσε μήνυση κατηγορώντας τον Ρονάλντο ότι τη βίασε το 2009 και το 2010 ήρθαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, με τον ποδοσφαιριστή να πληρώνει 375.000 δολάρια για να μη βγουν στη δημοσιότητα οι κατηγορίες.

Cristiano #Ronaldo is the most visible athlete on earth. A Woman from Las Vegas says: He is the man who raped her in a hotel in 2009. In the current issue of DER SPIEGEL, she goes public with her accusations for the first time. Read more here: https://t.co/BxjocRMYYo

— SPIEGEL ONLINE English (@SPIEGEL_English) 28 Σεπτεμβρίου 2018