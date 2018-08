Κόντρα σε Μπάγερν, Μπενφίκα και Άγιαξ η ΑΕΚ

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την ΑΕΚ στο Champions League.

Όπως προέκυψε μετά την κλήρωση για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Πέμπτη), η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Μπάγερν Μονάχου, την πορτογαλική Μπενφίκα και την ολλανδική Άγιαξ.

Η κλήρωση ήταν εξαρχής δύσκολη για την ΑΕΚ, καθώς είχε τοποθετηθεί στο τελευταίο και πιο αδύναμο γκρουπ, με βάση τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες στους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την κλήρωση του Champions League:

The official result of the #UCLdraw!



Toughest group? pic.twitter.com/G6rPKtQuU8

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 Αυγούστου 2018