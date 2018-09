«Κοιτάξτε με στα μάτια και πείτε μου...»

Η συναισθηματικά φορτισμένη ακρόαση στη δικαστική επιτροπή της Γερουσίας που εξετάζει τον διορισμό του Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο προκαλεί σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις και αφήνει μελανό στίγμα για τον άνθρωπο που θα αναλάβει ένα τόσο κρίσιμο πόστο πιθανόν για δεκαετίες.

Με δάκρυα στα μάτια μία γυναίκα που ισχυρίζεται πως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Κάβανο θέτει ενώπιον των ευθυνών του τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστής Τζεφ Φλέικ που στη χθεσινή ακρόαση ζήτησε την αναβολή (για μία εβδομάδα) της συζήτησης στην Ολομέλεια προκειμένου η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), να ερευνήσει τις κατηγορίες σε βάρος του Κάβανο.

Η βαριά σκιά σχετικά με το παρελθόν του Μπρετ Κάβανο έχει προκαλέσει τριγμούς στους Ρεπουμπλικανούς με τον Τζεφ Φλέικ να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο απέναντι σε μια γυναίκα που είπε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον «εκλεκτό» του Τραμπ για επικεφαλής του Ανώτατο Δικαστηρίου.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη συγκλονιστική στιγμή που η γυναίκα αυτή εμπόδισε τον γερουσιαστή της Αριζόνα να κλείσει την πόρτα του ανελκυστήρα λίγο πριν επανέλθει στην αίθουσα της Γερουσίας όπου θα λάμβανε (σ.σ. στην Επιτροπή) την κρίσιμη απόφαση για το διορισμό ή όχι του Κάβανο.

“Look at me when I'm talking to you. You’re telling me that my assault doesn’t matter!": Protesters confront Sen. Jeff Flake moments after he announces he will vote to confirm Brett Kavanaugh. https://t.co/Cc5y9kura1 pic.twitter.com/qqvz3jx8JF

— CNN (@CNN) 28 Σεπτεμβρίου 2018