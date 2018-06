Κλουβιά για τα παιδιά των μεταναστών

Φουντώνει η οργή στις ΗΠΑ για την απάνθρωπη πρακτική της αμερικανικής κυβέρνησης να χωρίζει τα παιδιά μετανάστες από τους γονείς τους κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ. Αμετανόητος ο Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που έρχονται στο φως ηχογραφήσεις από ανήλικα που ψάχνουν απεγνωσμένα τους γονείς τους μέσα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στις ΗΠΑ, όπου κρατούνται σε άθλιες συνθήκες

Ο αριθμός των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους έχει ξεπεράσει τα 2.000, αλλά, παρά το ξέσπασμα οργής, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε του σκληρού μέτρου της κυβέρνησής του τονίζοντας: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα γίνουν στρατόπεδο συγκέντρωσης ούτε εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Δείτε τι γίνεται σε άλλα μέρη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό εδώ».

Η νομοθεσία αυτή, πάντως, έχει συγκεντρώσει βέλη κριτικής και από μέλη του Κογκρέσου τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο πρόεδρος, πάντως, προσπάθησε για ακόμη μία φορά να αποποιηθεί τις ευθύνες του ισχυριζόμενος (λανθασμένα) ότι η κυβέρνησή του απλώς εφαρμόζει τους νόμους της χώρας.

Εκ μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας η Κίρστεν Νίλσεν τόλμησε να ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ είναι μια χώρα με «καρδιά» και «συμπόνοια», αλλά δεν κατάφερε να εξηγήσει εάν η συγκεκριμένη σκληρή πρακτική σχετίζεται με το δόγμα «μηδενικής ανοχής» που επιδιώκει να εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ ή εάν πρόκειται για... ακούσιες συνέπειες ενός νόμου που ψήφισε το Κογκρέσο.

Ενώ η κυβέρνηση εμφανίζεται ανένδοτη έχει ξεσπάσει θύελλα οργής μετά τη δημοσιοποίηση ηχογραφήσεων από κέντρο κράτησης, στις οποίες ακούγονται μικρά παιδιά να ψάχνουν απεγνωσμένα τους γονείς τους.

Τις ηχογραφήσεις έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση ProPublica με την δικηγόρο Τζένιφερ Χάρμπερι να δηλώνει ότι πρόκειται για ηχογραφήσεις της περασμένης εβδομάδας.

«Μπαμπά, μπαμπά» ακούγεται να λέει ένα παιδί κλαίγοντας, ενώ ένα άλλο φωνάζει «Δεν θέλω να σταματήσουν τον πατέρα μου, δεν θέλω να τον απελάσουν».

Κάποιο από τα παιδιά, μία εξάχρονη από το Ελ Σαλβαδόρ φωνάζει το τηλέφωνο της θείας της και λέει: «Θα την πάρετε ένα τηλέφωνο να έρθει να με πάρει μόλις τελειώσω το φαγητό;».

Η Pro Publica σημειώνει ότι επικοινώνησε με τη θεία της η οποία δήλωσε: «Το ξέρω ότι δεν είναι Αμερικανίδα πολίτης, αλλά είναι άνθρωπος. Είναι ένα παιδί. Πώς μπορούν να της συμπεριφέρονται έτσι;».

Ερωτηθείσα για τις σπαρακτικές ηχογραφήσεις η επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας τόνισε ότι δεν έχει ακούσει τις ηχογραφήσεις και περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι «η κυβέρνηση αυτή δεν δημιούργησε την πολιτική χωρισμού των οικογενειών (…) Αυτό που άλλαξε είναι ότι πλέον δεν εξαιρούμε ολόκληρες ομάδες ανθρώπων που παραβιάζουν τον νόμο».

Σε αντίστοιχο τόνο ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς ο οποίος ανέφερε: «Κάνουμε το σωστό. Φροντίζουμε τα παιδιά αυτά. Δεν κακοποιούνται» .

Στη δημοσιότητα πάντως έχουν δοθεί φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν παιδιά μεταναστών να κρατούνται σε συρμάτινα κλουβιά, να κάθονται στο τσιμεντένιο πάτωμα.

I challenge anyone in the Trump Administration to listen to this audio and defend the child separation policy. https://t.co/akePrmBIZJ pic.twitter.com/SSIgGq8fPZ

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) 18 Ιουνίου 2018