Κλέβοντας το ακριβότερο βιβλίο

Μια αμερικάνικη ληστεία ★★★★½☆

(American Animals, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, 2018, 116΄)

σκηνοθεσία: Μπαρτ Λέιτον

ηθοποιοί: Εβαν Πίτερς, Μπάρι Κιόαν, Μπλέικ Τζένερ, Τζάρεντ Έιμπραμσον, Αν Ντάουντ, Ούντο Κίερ

Οταν, πριν από έξι χρόνια, το 2012, ο Βρετανός Μπαρτ Λέιτον, κατά βάση παραγωγός κι ενίοτε σκηνοθέτης τεκμηρίωσης, είχε παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ του «The Imposter», με αντικείμενο έναν ενήλικα Γάλλο που εμφανίζεται σε μια οικογένεια ισχυριζόμενος ότι είναι ο 16χρονος αγνοούμενος γιος τους, είχε προκαλέσει αίσθηση, κυρίως επειδή έπιανε με ακρίβεια τον σφυγμό μιας κοινωνίας που πεισματικά επιλέγει να ταυτίζει τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα.

Τώρα, στην πρώτη του ταινία «μυθοπλασίας», υπογράφει το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του τι σημαίνει σήμερα μεταμοντέρνο σινεμά. Η ιστορία είναι πέρα ώς πέρα αληθινή ή, τουλάχιστον, τόσο αληθινή όσο την αντιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενοι. Το 2004, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου της Τρανσιλβάνια, στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, ο καλλιτέχνης, ανήσυχος, μάλλον εσωστρεφής Σπένσερ κι ο επιπόλαιος, φαφλατάς Γουόρεν που οριακά διατηρούσε μια αθλητική υποτροφία, αποφάσισαν να διαπράξουν μια παράτολμη ληστεία: να κλέψουν από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τους τόμους του βιβλίου (στ’ αλήθεια λευκώματος αριστουργηματικής φυσιοδιφικής ζωγραφικής) του Οντιμπόν «Τα Πουλιά της Αμερικής», το ακριβότερο βιβλίο στη χώρα, αξίας 10 εκατ. δολ. και, επί τη ευκαιρία, και το πρωτότυπο «Η Καταγωγή των Ειδών» του Δαρβίνου, που βρισκόταν επίσης εκεί.

Το σχέδιό τους, ουσιαστικά μια ιδέα απλώς για να κάνουν τη ζωή τους πιο ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή, ήταν μια αποκοτιά για δυο λόγους. Από τη μια, θα ήταν αδύνατον να πουλήσουν τόσο σπάνια κι εμβληματικά βιβλία, εμπόδιο που θα ξεπερνούσαν μέσω ενός κλεπταποδόχου στο Αμστερνταμ. Από την άλλη, ο Σπένσερ κι ο Γουόρεν, μαζί με άλλους δυο συμφοιτητές που επιστράτευσαν, τον hacker Ερικ και τον αθλητή Τσας, δεν είχαν ιδέα πώς να στήσουν την κλοπή: γι’ αυτό και είδαν και μελέτησαν… τις διασημότερες ταινίες του είδους!

Το ξεχωριστό εύρημα της ταινίας είναι ότι ο Λέιτον συνδυάζει τη μυθοπλασία, τη δημιουργική αναπαράσταση όσων συνέβησαν, με συνεντεύξεις με τους αληθινούς δράστες που, γύρω στα 35 τους χρόνια πια, βρίσκονται όλοι στη φυλακή (όπως μαθαίνουμε από την αρχή), πλησιάζοντας την έκτιση των ποινών τους. Κι ενώ ο θεατής γνωρίζει ποια κομμάτια της ταινίας είναι αληθινά και ποια όχι, τα όρια της πραγματικότητας και της φαντασίας, της υποκριτικής, της ανάμνησης, μπερδεύονται με τον πιο απρόσμενο τρόπο, χρωματισμένα με μια απαλή, οξυδερκή ειρωνεία από την πλευρά του Λέιτον.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, όπως κι οι ήρωές του, εμπνέεται από κλασικά heist movies, από το «Reservoir Dogs» ώς το «Ocean’s Eleven», επενδύει στη μουσική και στο βρετανικό, αποστασιοποιημένο κι αιχμηρό χιούμορ του και σε μια ιδανική ομάδα νέων ηθοποιών, με προεξάρχοντα τον Μπάρι Κιόαν (του «Θανάτου του Ιερού Ελαφιού» και της «Δουνκέρκης»), που με το ιδιόρρυθμο πρόσωπο και τη δύναμη της εκφραστικότητάς του γίνεται μαγνήτης στην οθόνη.

Το μοντάζ, με τέσσερις υπογραφές, στήνει έναν γρήγορο, παιχνιδιάρικο ρυθμό γεμάτο χρονικές ανατροπές, η φωτογραφία του Νορβηγού Μπίρκελαντ αποδίδει εναλλάξ ναΐφ πίνακες, ολλανδικές σκιάσεις, ποπ εκρήξεις και συμβολισμούς, καθώς, σταδιακά, μεταφέρεται στο χέρι για την πυρετώδη… αποτυχία της επιχείρησης.

Περισσότερο, όμως, από ένα γρήγορο heist movie, ο Λέιτον ενδιαφέρεται, όπως κι ο Οντιμπόν περίπου 200 χρόνια νωρίτερα, για την παρατήρηση: την ανθρωπολογική και κοινωνιολογική έρευνα, τη φιλοσοφική αναρώτηση. Με την επιφανειακή ελαφρότητα που καλύπτει τη βαρύτητα των συμπερασμάτων του. Με μια ασόβαρη αντιμετώπιση του σοβαρού. Με μια φαινομενική αδιαφορία που γίνεται η ίδια πρωταγωνιστής, στο μυαλό και τη ζωή τεσσάρων ανερμάτιστων αγοριών και που, στην πορεία της ταινίας και μετά το τέλος της, απλώνεται σαν σύννεφο κυνισμού στη σκέψη του θεατή.

Ουρανοξύστης ★½☆☆☆☆

(Skyscraper, ΗΠΑ, 2018, 102΄)

σκηνοθεσία: Ρόσον Μάρσελ Θέρμπερ

ηθοποιοί: Ντουέιν Τζόνσον, Νεβ Κάμπελ

Ενας τέως αστυνομικός και νυν υπεύθυνος ασφαλείας, αγωνίζεται να διασώσει την οικογένειά του από το φλεγόμενο υψηλότερο κτίριο του κόσμου, μέσα στο οποίο βρίσκονται και ο ιδιοκτήτης, αλλά και οι τρομοκράτες εμπρηστές. Κανείς δεν θα είχε την απαίτηση αληθοφάνειας σ’ αυτή την ταινία καταστροφής (από τον σκηνοθέτη του κάκιστου «Dodgeball»), αλλά μια στοιχειώδης συνέπεια ή λογική (ειδικά στο φινάλε που ξεφεύγει σε… ύψη χαζομάρας) θα βοηθούσε ώστε ο θεατής να θαυμάσει και κάτι άλλο, εκτός από τη σημαντική μυϊκή διάπλαση του «The Rock».

Αμπρακατάμπρα ★½☆☆☆☆

(Abracadabra, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, 2017, 96΄)

σκηνοθεσία: Πάμπλο Μπέργκερ

ηθοποιοί: Μαριμπέλ Βερντού, Αντόνιο ντε λα Τόρε

Ο φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και μάλλον κάφρος Κάρλος δέχεται να υπνωτιστεί –ως ατραξιόν σ’ ένα γάμο – αλλά όταν συνέρχεται τον έχει στοιχειώσει ένα πνεύμα. Μόνο που η νοικοκυρά σε απόγνωση, σύζυγός του, Κάρμεν, μοιάζει να προτιμά αυτόν, τον «νέο» της άντρα. Ο αξιοσημείωτος σκηνοθέτης του «Blancanieves» του 2012, μάλλον στοιχειώθηκε κι αυτός προσωρινά από το πνεύμα της κακόγουστης, γκροτέσκ κωμωδίας.

SOS Ερχονται οι Βρετανοί ★☆☆☆☆

(The Con Is On, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, 2018, 90΄)

σκηνοθεσία: Τζέιμς Οουκλι

ηθοποιοί: Τιμ Ροθ, Ούμα Θέρμαν, Στίβεν Φράι, Σοφία Βεργκάρα

Ενα ζευγάρι Βρετανών κοσμοπολιτών αλλά διαβόητων απατεώνων ταξιδεύει ώς το Λος Αντζελες για να στήσει μια ληστεία κοσμημάτων. Ή πώς μια υπερ-στιλιζαρισμένη, εξυπνακίστικη αλλά ανέμπνευστη αστυνομική κωμωδία δεν κάνει καν τον κόπο ν’ αξιοποιήσει το ελκυστικό, επώνυμο καστ της.

Βάλε τη γιαγιά στο ψυγείο ★½☆☆☆☆

(Metti la Nonna in Freezer, Ιταλία, 2018, 100΄)

σκηνοθεσία: Τζιανκάρλο Φοντάνα, Τζουζέπε Τ. Στάζι

ηθοποιοί: Μίριαμ Λεόνε, Φάμπιο Ντε Λουίτζι

Χτυπημένη από την οικονομική κρίση, η νεαρή Κλαούντια τα βγάζει πέρα χάρη στη σύνταξη της γιαγιάς της – γι’ αυτό κι όταν εκείνη… εκλείψει, θα την «παγώσει» για να μη χάσει το επίδομα, σίγουρη ότι έχει στο χέρι και τον Σιμόνε, τον αξιωματικό της οικονομικής αστυνομίας που τη γλυκοκοιτάζει. Ιταλική κωμωδία «της εποχής» που… ξεπαγώνει γρήγορα μετά το αρχικό της, ούτε καν πρωτότυπο πια, εύρημα.

Τέρατα 3: Ωρα για Διακοπές

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, ΗΠΑ, 2018, 97΄)

σκηνοθεσία: Γκέντι Ταρτακόφσκι

με τις φωνές των: Ανταμ Σάντλερ, Αντι Σάμπεργκ, Σελίνα Γκόμεζ / στα ελληνικά: Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου

Ηρθε η ώρα και ο Ντρακ να κάνει διακοπές –μαζί με την οικογένεια φυσικά– και μάλιστα σ’ ένα κρουαζιερόπλοιο ειδικά για τέρατα. Μόνο που, στη διαδρομή, θα πέσει στον έρωτα της μυστηριώδους καπετάνιου Ερικα. Νέα, καλοκαιρινή περιπέτεια για τους ήρωες του «Hotel Transylvania», σαν να επιστρέφεις σ’ ένα νησί που αγαπάς και που έχεις και βαρεθεί λιγάκι. Προβάλλεται και μεταγλωττισμένο στα ελληνικά και σε 3D.