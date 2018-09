Κινούμενα σχέδια στο Αιγαίο

Ταινίες για μικρά παιδιά αλλά και ταινίες που θίγουν θέματα της queer κοινότητας. Ταινίες με διάσημες υπογραφές και βραβεία σε μεγάλα φεστιβάλ δίπλα σε σπουδαστικές. Πειραματικές δουλειές αλλά και τηλεοπτικές σειρές. Ταινίες από όλο τον κόσμο και πολλές ελληνικές. Προβολές, εργαστήρια και εκθέσεις.

Το φεστιβάλ Animasyros, στην ενδέκατη χρονιά του, καταφέρνει μέσα σε πέντε μέρες, από σήμερα μέχρι την Κυριακή, να αναδείξει όλη τη μαγεία και την αξία των κινουμένων σχεδίων ως τέχνης άλλα και οικονομικής οντότητας με μεγάλο μέλλον. Εδώ, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Το νησί, που έχει αγκαλιάσει τον θεσμό, μαζί με πλήθος φορέων, από Περιφέρεια, υπουργεία και Κομισιόν μέχρι πρεσβείες ξένων χωρών, θα μετατραπεί και πάλι, έξω και μέσα από αίθουσες, στην Ερμούπολη αλλά και πέραν αυτής, σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πανηγύρι αλλά και πεδίο ανάδειξης νέων ταλέντων.

Θα προβληθούν περισσότερες από 200 ταινίες από 30 χώρες σε τέσσερα διαγωνιστικά τμήματα (Μεγάλου Μήκους, Διεθνές, Φοιτητικό και για Τηλεοπτικές σειρές και Κατά Παραγγελία ταινίες), πέντε πανοράματα, ενώ θα γίνουν αφιερώματα και ειδικές προβολές.

Για κεντρική θεματική φέτος το animasyros επέλεξε το άνοιγμα στις μικρότερες ηλικίες, με ταινίες που απευθύνονται σε αυτές να συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Μεγάλου Μήκους, όπου δίνεται και το βραβείο Κοινού.

Ετσι, τα πιτσιρίκια θα μπορούν φέτος να ψηφίσουν, ενώ, την ίδια στιγμή παιδικές ταινίες είναι ενταγμένες σε όλα τα τμήματα και υπάρχει και το ειδικό πρόγραμμα K.ID.S' με μικρού μήκους από όλο τον κόσμο.

Η αυλαία θα ανοίξει με μία ανιμέισον εκδοχή από την Ειρήνη Βιανέλλη του μουσικού παραμυθιού της Λένας Πλάτωνος «Το αηδόνι του αυτοκράτορα». Με την ευκαιρία θα δοθεί ένα special preview τής εν λόγω όπερας, λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της τον Οκτώβριο στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής.

Από το υπόλοιπο πλούσιο πρόγραμμα ας σταθούμε σε λίγες (αναγκαστικά) ταινίες που ξεχωρίζουν η κάθε μία για τους δικούς της λόγους. Ταινία έναρξης, δικαιωματικά, είναι, σε πρώτη ελληνική προβολή, το υποψήφιο για Οσκαρ «Τhe Breadwinner» της Nora Twoney, παραγωγή της Αντζελίνα Τζολί.

Στο Διαγωνιστικό Μεγάλου Μήκους πολλά τα διαμαντάκια, ανάμεσά τους το «Gatta Cenerentola», μια εναλλακτική Σταχτοπούτα σε ναπολιτάνικο sci-fi στιλ, το «Seder-Masochism», ένα εικονοκλαστικό μιούζικαλ πάνω στην εικονογραφία των λαών της Μέσης Ανατολής, τo «Ce maqnifique gateau», που έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στις Κάνες, μαζί και το δικό μας «The Ox» του Γιώργου Νικόπουλου, το πρώτο ελληνικό ανιμέισον που επιλέχτηκε για το Διεθνές Διαγωνιστικό της Θεσσαλονίκης.

«Ce maqnifique gateau» των Μαρκ και Εμα, κατευθείαν από τις Κάνες

Εξυπακούεται πως σημαντικότερο τμήμα του animasyros είναι το διεθνές διαγωνιστικό, εδώ φαίνεται το όραμα και το ταλέντο των οργανωτών στην επιλογή ταινιών, αλλά και η ελκυστικότητα του φεστιβάλ στους ξένους δημιουργούς. Φέτος έγιναν 2.547 αιτήσεις συμμετοχής και πέρασαν στο διαγωνιστικό 26 ταινίες.

Ανάμεσά τους το «Bloeistraat 11» της Nienke Deutz από το Βέλγιο, φετινή έκπληξη του Annecy, του μεγάλου ευρωπαϊκού φεστιβάλ ανιμέισον, το ασπρόμαυρο «Egg» στο οποίο η Martina Scarpelli διηγείται την προσωπική της εμπειρία με τη νευρική ανορεξία, αλλά και το υποψήφιο για Οσκαρ «Negative Space» των Max Porter και Ru Kuwahata.

Οι Ελληνες δημιουργοί δεν έχουν μόνο το δικό τους Πανόραμα, όπου έχει συγκεντρωθεί η αφρόκρεμα της πρόσφατης παραγωγής, ανάμεσά τους ταινίες με διακρίσεις όπως η σπουδαστική «From the Same Thread» με συν-σκηνοθέτιδα τη Φαίδρα Δεριζιώτη, μία ταινία που συμμετείχε στο σημαντικό φεστιβάλ της Χιροσίμα, αλλά και το «How Are You Today?» της ομογενούς Sophie Markatatos.

«Τhe breadwinner» της Nora Twoney, υποψήφια για Οσκαρ

Ελληνικές ταινίες υπάρχουν παντού, ακόμα και στο τηλεοπτικό τμήμα, όπου και επεισόδιο του Save the Planet από τον Τάσο Κότσιρα. Ολες διεκδικούν το βραβείο της Καλύτερης Ελληνόφωνης Ταινίας, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αθλοθετεί το Κέντρο Κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε μια μικρή παρουσίαση. Ας προσθέσουμε, πάντως, τα αφιερώματα στα κινούμενα σχέδια του Ισραήλ, του Ιράν και της Ταϊβάν, χωρών με μεγάλη παράδοση, αλλά και της γειτονικής μας Αλβανίας.

Τέλος, από φέτος το Ιδρυμα Ωνάση αναβάθμισε τη στενή εδώ και τέσσερα χρόνια συνεργασία και στήριξή του στο Animasyros, φιλοξένησε το Αthens Animation Agora (22-24), ένα από τα πιο δυναμικά αλλά και χρήσιμα τμήματα του φεστιβάλ, ενώ έχει και δικό του αφιέρωμα, το «Onasseas-The Salty Stories», έντεκα ταινιούλες εμπνευσμένες από τη θάλασσα, σημείο εκκίνησης του Ιδρύματος, αφού ο Αριστοτέλης Ωνάσης ταυτίστηκε όσο κανένας άλλος με τη θάλασσα και την οικονομία της Ελλάδας.