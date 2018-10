Κινούμενα σχέδια στη Θεσσαλονίκη

Η τέχνη του animation γνωρίζει τα τελευταία χρόνια αλματώδη εξέλιξη, βοηθούντων και των ηλεκτρονικών μέσων. Αυτό αντανακλάται και στο ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού. Το κοινό της Θεσσαλονίκης που έχει αγκαλιάσει το φεστιβάλ TAF (Thessaloniki Animation Festival) ετοιμάζεται να υποδεχθεί για τέταρτη φορά καλλιτέχνες και ταινίες από όλο τον κόσμο

Πολλά μεγάλα ή μικρότερα ελληνικά φεστιβάλ έχουν πλέον στο επίκεντρό τους τα κόμικς προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες. Αλλα τόσα, όμως, ασχολούνται και με την τόσο συγγενική με τα κόμικς τέχνη του animation. Το TAF (Thessaloniki Animation Festival), σε συνδιοργάνωση της AddArt και του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι ένα από αυτά. Και κάθε χρόνο γίνεται μεγαλύτερο, επιμηκύνεται σε διάρκεια, καλεί σημαντικούς δημιουργούς και παρουσιάζει ένα όλο και πιο πλούσιο πρόγραμμα.

Το τέταρτο TAF, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο «Μακεδονικόν» και στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα έχει ως επίσημους καλεσμένους τον Tim Allen, βασικό animator στο «Isle of Dogs» του Wes Anderson, τους Nick και Nancy Phelps, μουσικοσυνθέτες σε animation ταινίες, τον Federico Vallarino από την Toon Boom, την animator Ιριδα Ζιόγκα, που θα παρουσιάσει το νέο της project «Man Wanted», τον εικονογράφο Νίκο Δεληγκάρη, που θα μιλήσει για την ψυχολογία σε σχέση με τη σύνθεση και το χρώμα της εικόνας και πολλούς ακόμη δημιουργούς.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν η ενότητα «Animearth» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το ουκρανικό και το ουγγρικό πανόραμα animation με προβολή επιλεγμένων ταινιών από την παραγωγή των δύο χωρών, καθώς και το αφιέρωμα «Human Rights Animated» με τη στήριξη του ιδρύματος Heinrich Böll-Stiftung GR, κατά το οποίο θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους που θίγουν και αναδεικνύουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσίαση σε παγκόσμια πρεμιέρα της ολοκληρωμένης σειράς «Gaia World in (stop) motion» από τις Chloe Alliez και Violette Delvoye, ένα επεισόδιο της οποίας γυρίστηκε πέρυσι στο πλαίσιο του TAF.