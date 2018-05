Κίνηση αστυνομικών καταγγέλλει ρατσιστικές πρακτικές της αστυνομίας

Κάθε απόθεμα σκληρότητας και αυταρχισμού φαίνεται ότι εξαντλεί η αστυνομία απέναντι σε ανήλικους Ρομά της Δυτικής Αττικής, φτάνοντας στο σημείο να τους συλλαμβάνει και να τους κρατά με τη διαδικασία του αυτόφωρου επειδή δεν έχουν βγάλει αστυνομική ταυτότητα.

Τουλάχιστον 12 συλλήψεις ανηλίκων Ρομά φαίνεται πως έχουν γίνει το τελευταίο τρίμηνο στη Δυτική Αττική με ενεργοποίηση της χουντικής Νομοθετικής Διάταξης 127/1969, που προβλέπει ότι όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν ταυτότητα μετά τη συμπλήρωση των 14 ετών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή η πρακτική εφαρμόζεται στην περιοχή τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

Την ώρα που η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατακεραυνώνει τη χώρα μας και της ζητά να προχωρήσει στην απαγόρευση της κράτησης ανηλίκων, φαίνεται πως ορισμένοι στην αστυνομία νοσταλγούν την περίοδο της χούντας και επιχειρούν να αναβιώσουν τις μεθόδους εκείνης της εποχής, ενισχύοντας τις διακρίσεις εναντίον των Ρομά, συντηρώντας τον μηχανισμό κοινωνικού αποκλεισμού τους και καλλιεργώντας μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει κάθε στιγμή σε κοινωνική έκρηξη και συγκρούσεις.

Υπάρχει όμως και ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι της αστυνομίας, αυτό που διεκδικεί σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιφρούρηση του κράτους δικαίου.

Τις ακραίες μεθόδους της αστυνομίας στη Δυτική Αττική φέρνει στο φως η κίνηση αστυνομικών PASSPORT (Police Activists for Solidary Societies against POverty and Racist Threat – Ακτιβιστές Αστυνομικοί για Κοινωνίες Αλληλεγγύης εναντίον της Φτώχειας και της Ρατσιστικής Απειλής).

Η κίνηση δέχτηκε σχετική καταγγελία και, αφού τη διερεύνησε, έβγαλε ανακοίνωση, την οποία κοινοποίησε στην «Εφ.Συν.»:

«Στους περισσότερους-ες από εμάς που δεν υπηρετούμε ή υπηρετήσαμε σε αστυνομικά τμήματα της Δυτικής Αττικής δεν έτυχε ποτέ να προβούμε σε σύλληψη για τέτοιου είδος αδίκημα, οπότε ήταν αυτονόητο να εκπλαγούμε δυσάρεστα στο άκουσμα της καταγγελίας αυτής. Η ομάδα μας κινητοποιήθηκε άμεσα και διαπίστωσε ότι πράγματι από μερίδα αστυνομικών, με την ανοχή τουλάχιστον των ανωτέρων τους, γίνεται επιλεκτική χρήση και “ενεργοποίηση” σε βάρος συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας του αναχρονιστικού και ανενεργού, επί της ουσίας, για τους περισσότερους πολίτες Ν.Δ. 127/1969 [...].

»Η πρακτική αυτή συνιστά αδιαμφισβήτητα διάκριση, αντιβαίνει τη συνταγματική επιταγή για ίση αντιμετώπιση των πολιτών, αναπαράγει τον φαύλο κύκλο της περιθωριοποίησης, του αποκλεισμού και συνεπακόλουθα της παραβατικότητας. Την καταδικάζουμε απερίφραστα και καλούμε τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να διερευνήσει τις καταγγελίες αυτές και να λάβει μέτρα σε συντρέχουσα περίπτωση.

»Πέραν όμως της καταδίκης αυτής και επειδή θεωρούμε αδιανόητο ο νομοθέτης να προβλέπει τη σύλληψη μικρών παιδιών και εφήβων για ήσσονος σημασίας ζητήματα, όπως και η υποχρέωση έκδοσης ταυτότητας, που μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά, καλούμε τους αρμόδιους φορείς, τους βουλευτές, συλλόγους και φορείς που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού να προβούν στις κατά τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενέργειες για αλλαγή των προαναφερθεισών υφιστάμενων διατάξεων. Το κίνημα αστυνομικών Ρ.A.S.S.PO.RT. θα παρακολουθεί στενά το ζήτημα και θα παρέμβει όπου χρειάζεται μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος αυτού», σημειώνει.

Την κίνηση αποτελούν αστυνομικοί που συμμετείχαν στο παρελθόν σε δράσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες της Λέρου, μαγείρεψαν για την κοινωνική κουζίνα «Αλλος Ανθρωπος» και πήραν μέρος στο περσινό Athens Pride.

Οπως αναφέρουν στην «Εφ.Συν.», επιθυμούν, σε συνεργασία με την οργάνωση Δράση Αστυνομικών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να συμβάλουν στον εκδημοκρατισμό των δομών της αστυνομίας, αλλάζοντας τα κακώς κείμενα εντός του Σώματος – τις αυταρχικές συμπεριφορές και τις πρακτικές που αντίκεινται στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η «Εφ.Συν.» έθεσε την καταγγελία υπόψη του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απάντησε ότι θα τη διερευνήσει.