Κίεβο: Ακροδεξιοί προσπάθησαν να μπλοκάρουν το Gay Pride

Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 56 μέλη εθνικιστικών οργανώσεων στο Κίεβο σήμερα το πρωί μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν πριν από την ετήσια παρέλαση Gay Pride.

Νωρίς το πρωί, 150 ακροδεξιοί διαδηλωτές προσπάθησαν να αποκλείσουν το δρόμο στον οποίο θα πραγματοποιούνταν η παρέλαση στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Συγκρούσεις περιορισμένης έκτασης ξέσπασαν όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ανοίξουν το δρόμο και προχώρησαν σε συλλήψεις.

Η ακροδεξιά ομάδα C14 αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook ότι η αστυνομία περικύκλωσε τους διαδηλωτές της και τους επιτέθηκε με γκλομπ και χημικά.

Photos from social media of Ukrainian nationalists trying to block pride parade in Kyiv, #Ukraine pic.twitter.com/3KF9pKVFbi

— Noah Brooks (@NoahBrooks99) 17 Ιουνίου 2018