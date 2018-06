Καθάρισε τους Αγγλους το Βέλγιο και διάλεξε... Ιαπωνία

Πρώτο στον όμιλό του τερμάτισε το Βέλγιο μετά τη νίκη του επί της Αγγλίας με 1-0 (51' Γιανουζάι, με εξαιρετικό σουτ) σε ένα μέτριο ματς με αρκετές αλλαγές από τους δύο προπονητές. Οι Βέλγοι διάλεξαν την Ιαπωνία για στη φάση των 16 ενώ οι Αγγλοι έπεσαν πάνω στην Κολομβία.

Confirmation, in case it's needed.

The 2018 #WorldCup group phase.......is complete. pic.twitter.com/DFOGEQknnM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 28 Ιουνίου 2018