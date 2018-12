Καταζητείται ο δράστης της επίθεσης στο Στρασβούργο

Σε κατάσταση συναγερμού «για κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών» τέθηκε η Γαλλία μετά τη χθεσινή επίθεση κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά του πλήθους και στη συνέχεια αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς και στρατιώτες.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 29χρονου δράση, που έχει ταυτοποιηθεί καθώς είναι «γνωστός» στις υπηρεσίες ασφαλείας αλλά δεν είχε μέχρι χθες εμπλακεί σε υποθέσεις τρομοκρατικής φύσης. Είχε καταδικαστεί τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία και είχε εκτίσει ποινές φυλάκισης, ενώ συγκαταλέγεται στις λίστες παρακολούθησης για λόγους θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο δράστης επρόκειτο να συλληφθεί το πρωί της Τρίτης από άνδρες της χωροφυλακής στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, υπόθεση για την οποία και άλλοι ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Κριστόφ Καστανέρ, τον ένοπλο καταδιώκουν 350 αστυνομικοί, μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και στρατιωτικοί, με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων.

Από τα πυρά τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη δώδεκα τραυματίστηκαν, οι μισοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ χθες στις 19:50 και έσπειρε τον τρόμο σε τρία σημεία στο Στρασβούργο. Ανάμεσα στις 20:20 και τις 21:00 ενεπλάκη σε ανταλλαγές πυρών με στρατιώτες και αστυνομικούς αλλά κατάφερε να διαφύγει δύο φορές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, έχει τραυματιστεί από σφαίρες της στρατιωτικής περιπόλου που είχε αναπτυχθεί στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της επιχείρησης Sentinelle και ήταν επιφορτισμένη με τη φρούρηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς.

Τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπουν ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα και σε όλες τις χριστουγεννιάτικες αγορές και ακόμη πιο ισχυρή κινητοποίηση των μονάδων του στρατού που συμμετέχουν στην επιχείρηση Sentinelle σε όλη την επικράτεια.

Το «Grande Ile», το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου, αποκλείστηκε τελείως από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης για ώρες και ήταν προσβάσιμο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Αποκλεισμένο ήταν και το ευρωκοινοβούλιο -πολύ κοντά στο κέντρο της επίθεσης-, τα μέλη και το προσωπικό του οποίου αποχώρησαν μετά από ώρες.

The ⁦@EP_President⁩ is now informing the Members about the situation after the #StrasbourgShooting and the measures taken to allow them to leave the building. pic.twitter.com/KY9BltA9nB

— Jaume Duch (@jduch) 12 Δεκεμβρίου 2018