Κατάπαυση του πυρός για ένα μήνα στη Συρία

Την ώρα που περισσότεροι από 22 άνθρωποι έπεφταν νεκροί στην Ανατολική Γούτα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσιζε ομόφωνα 30ήμερη κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη τη Συρία για να επιτραπεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και η μεταφορά τραυματιών από τις ζώνες των συγκρούσεων με την υποστήριξη της Ρωσίας, συμμάχου του καθεστώτος της Δαμασκού.

Η ψηφοφορία διεξήχθη τη στιγμή που συριακά μαχητικά αεροσκάφη συνέχιζαν για έβδομη συνεχόμενη μέρα να βομβαρδίζουν την Ανατολική Γούτα, τον στενά πολιορκημένο θύλακα στα περίχωρα της Δαμασκού, όπου τουλάχιστον 500 άμαχοι -μεταξύ των οποίων 123 παιδιά- είναι νεκροί τις τελευταίες επτά μέρες.

JUST IN: The United Nations Security Council unanimously has adopted a resolution calling for a 30-day ceasefire in Syria after several delays this week https://t.co/GkfdaG7UbC https://t.co/FSLe54M7Po

— CNN International (@cnni) 24 Φεβρουαρίου 2018