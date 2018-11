Καταγγέλλουν για τρανσφοβία την Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) για όσα διαμείφθηκαν κατά τη διάρκεια του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, όπου, σύμφωνα με το Σωματείο, εκφράστηκαν ξεπερασμένες επιστημονικά θέσεις και μάλιστα από την ίδια την πρόεδρο της Εταιρείας, αλλά και λόγος που παθολογικοποιεί τα τρανς άτομα, σε αντίθεση με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Το ΣΥΔ αναφέρει συγκεκριμένα τις εκφράσεις «οι τρανς άντρες είναι διχασμένα κορίτσια» ή «κάτι σαν τρανς» και σε παθολογικοποιητικές αναφορές που «παραπέμπουν σε μία «τραμπική» αντίληψη πραγμάτων, διαγραφής των τρανς, φυλοδιαφορετικών και μη-δυαδικών προσώπων από τη δημόσια σφαίρα», όπως αναφέρει.

Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος ήταν η ομιλία της Αυγής Σακετοπούλου, βραβευμένης καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και κλινικής ψυχολόγου με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Συνέντευξη της κ. Σακετοπούλου που αναλύει σε βάθος τα ζητήματα αυτά και την αντίσταση που προβάλλουν επαγγελματίες και ειδικοί της ψυχικής υγείας στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις δημοσίευσε το Σάββατο η Εφ.Συν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΔ έχει ως εξής:



«Θέμα: «Το ΣΥΔ διαμαρτύρεται έντονα για τον απερίφραστα κακοποιητικό τρανσφοβικό λόγο κατά το 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου διαμαρτύρεται με έντονο τρόπο για τον ιδιαίτερα κακοποιητικό τρανσφοβικό λόγο κατά τη διάρκεια του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, πέρα από τις θέσεις βιολογικού ντετερμινισμού διμερών αντιλήψεων για τα φύλα, που είναι ξεπερασμένες επιστημονικά (και έχει σημασία ότι αναπτύχθηκαν από αρκετά πρόσωπα που ήταν ομιλητές –ιδίως από την Πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας), που ομοιάζουν με αυτές που προσπαθεί διακαώς να νομοθετήσει η διακυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ και περιφρονούν με κακοποιητικό τρόπο τόσο τα τρανς όσο και τα ίντερσεξ πρόσωπα, εκφράστηκαν ιδιαίτερα ανησυχητικές θέσεις, όπως ότι οι «οι τρανς άντρες είναι διχασμένα κορίτσια» ή σε άλλη αποστροφή «κάτι σαν τρανς», συνδέθηκε με σεξιστικό τρόπο η «θηλυκότητα» με την εγκυμοσύνη αγνοώντας παράλληλα με αυτό τον τρόπο τις περιπτώσεις κυοφορίας τρανς αντρών, ενώ πολλά πρόσωπα που ήταν ομιλητές είχαν αναφορές σε παθολογικοποίηση της τρανς κατάστασης.

Σε όλα τα παραπάνω, που θεωρούμε πολύ ανησυχητικά, ιδιαίτερα όταν διαλαμβάνονται σε Συνέδριο ενός φορέα όπως η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία που οφείλει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και καλές πρακτικές θα πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε ότι πρώτιστα οι αποκλειστικά διμερείς αντιλήψεις για τα φύλα που βασίζονται στον βιολογικό ντετερμινισμό είναι πέρα από ξεπερασμένες, αντιεπιστημονικές, καθώς ακόμη και βιολογικά αγνοούν την ύπαρξη (και ως εκ τούτου τα ατομικά δικαιώματα) των ίντερσεξ προσώπων, που σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες έρευνες αποτελούν περίπου του 1,7% του πληθυσμού, ενώ παραπέμπουν σε μία «τραμπική» αντίληψη πραγμάτων, διαγραφής των τρανς, φυλοδιαφορετικών και μη-δυαδικών προσώπων από τη δημόσια σφαίρα.

Περαιτέρω, είναι απαράδεκτη η συντήρηση θέσεων παθολογικοποίησης των τρανς ταυτοτήτων, όταν από τον Ιούνιο του 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικαιροποιήσει τον σχετικό ταξινομητικό κατάλογο ICD-11[1], αφαιρώντας εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής προστέθηκε κατηγορία 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50) ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός του κεφαλαίου των ψυχικών διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή.

Επίσης, με τις ίδιες ακριβώς θέσεις έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας[2], που ανάμεσα στα υπόλοιπα αναφέρει: «Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου», ενώ συμπληρώνει στην ίδια ανακοίνωση ότι «Ο κλάδος μας διαφωνεί έντονα με την ψυχιατρικοποίηση της διεμφυλική κατάστασης».

Πέραν αυτών θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ακόμη θέσεις διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Διεμφυλικής Υγείας (WPATH][3], καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων (APA)[4]που όλες καταδικάζουν την παθολογικοποίηση των τρανς προσώπων.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθούμε στην από 8 Φεβρουαρίου 2018 απάντηση του Υπουργού Υγείας, σε σχετική ερώτηση βουλευτών σε σχέση με έτερη επιστημονική ημερίδα που είχε γίνει στον Ευαγγελισμό με ομιλήτρια την κυρία Προκοπάκη, που ανάμεσα στα υπόλοιπα ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας είχε απαντήσει: «Η θεματική και οπτική της εκδήλωσης-σεμιναρίου της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός δεν απηχούν τις θέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της ψήφισης του Ν. 4491/2017».

Ακόμη πιο ανησυχητικές, για την ακρίβεια ντροπιαστικές όταν εκπορεύονται από έναν επιστημονικό οργανισμό που θα έπρεπε να προάγει τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα που στιγματίζουν συνανθρώπους μας, θεωρούμε τις θέσεις που εκφράστηκαν όπως επί παραδείγματι ότι «οι τρανς άντρες είναι διχασμένα κορίτσια» ή «κάτι σαν τρανς», ενώ συνδέθηκε η έκφραση θηλυκότητας με την εγκυμοσύνη, θέσεις που είναι απερίφραστα κακοποιητικές και τρανσφοβικές.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, διαμαρτύρεται με τον πιο έντονο τρόπο για όλα τα παραπάνω που δεν τιμούν διόλου τον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας, και θεωρούμε απαραίτητο και επιτακτικό, η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας που έχει συσταθεί από τον Ιούλιο του 2018[5] και συνεχίζει τις εργασίες της, ανάμεσα στα υπόλοιπα, να προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το σχετικό πλαίσιο ώστε να αρθούν στον χώρο της υγείας οι διμερείς αντιλήψεις για τα φύλα, και να μη παθολογικοποιούνται οι τρανς και ίντερσεξ ταυτότητες.



[1] Ο επικαιροποιημένος ταξινομητικός κατάλογος ψυχικών διαταραχών ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[2] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:20...

[3] Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iat....

[4] Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People: https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf.

[5] Σύσταση Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας με συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/09/%CE%B4%CE...».