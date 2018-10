Κατ' αρχάς «ναι» για τον διορισμό Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο

Έπειτα από μια έντονα συγκρουσιακή συνεδρίαση της Γερουσίας, και με εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το Καπιτώλιο, το σώμα με 51 ψήφους υπέρ και 49 κατά, ενέκρινε στην προκαταρκτική ψηφοφορία τον διορισμό του Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η οριστική ψηφοφορία θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ίσως και αύριο Σάββατο, με γερουσιαστές να δηλώνουν ότι η ψήφος τους μπορεί να είναι διαφορετική.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι γερουσιαστές που υπερψήφισαν τον Κάβανο θα το κάνουν και στην τελική ψηφοφορία.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μπορεί να αντανακλά τις δυνάμεις των δύο κομμάτων στη Γερουσία, ωστόσο αυτοί δεν ψήφισαν σύμφωνα με την κομματική γραμμή.

Η ψηφοφορία διεξήχθη με εκατοντάδες συγκεντρωμένους έξω από το κτίριο της Γερουσίας για τρίτη ημέρα, που φώναζαν συνθήματα κατά του Κάβανο και του Ντόναλντ Τραμπ.

Γυναίκες θύματα σεξουαλικών επιθέσεων που προσπάθησαν να πιέσουν γερουσιαστές για να καταψηφίσουν τον Κάβανο δέχθηκαν το υποτιμητικό σχόλιο του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Οριν Χατς, που τις κάλεσε «να ενηλικιωθούν».

Υψηλόβαθμο στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων, η μετριοπαθής γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς δήλωσε ότι θα αποκαλύψει σε ομιλία της την τελική της απόφαση για το τι θα ψηφίσει στην οριστική ψηφοφορία στις 3 μ.μ. τοπική ώρα (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Από την ψήφο της θα εξαρτηθεί και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς με ισοψηφία, δεν μπορεί να προχωρήσει ο διορισμός.

Επίσης, ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Τζο Μάντσιν, που ψήφισε υπέρ του Μπρετ Κάβανο σήμερα, εξακολουθεί να δηλώνει αναποφάσιστος.

Κατά του Κάβανο ψήφισε και η γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων Λίζα Μουρκόφσκι, που είχε ταχθεί εναντίον του διορισμού του μετά τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις στα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της δικαστικής επιτροπής της Γερουσίας, Τσακ Γκρέισλι, προέτρεψε τους συναδέλφους του ψηφίσουν τον υποψήφιο του Αμερικανού προέδρου και να μην αφήσουν «το κλίμα του όχλου» να τους επηρεάσει.

Ο Τσακ Γκράσλεϊ υποστήριξε ότι σε μια άλλη εποχή ένας υποψήφιος με προσόντα σαν του Μπρετ Κάβανο θα είχε λάβει ομόφωνη έγκριση από τη Γερουσία και επανέλαβε ότι η έρευνα του FBI «δεν βρήκε καμία ένδειξη για κακή συμπεριφορά» εκ μέρους του Κάβανο, που αρνείται τους ισχυρισμούς της καθηγήτριας Κριστίν Μπέισλι Φορντ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβοι.

Μάλιστα, ο Γκρέισλι κατηγόρησε «αριστερές ομάδες» και «αριστερά οικονομικά συμφέροντα», που προσπαθούν να εκτροχιάσουν την υποψηφιότητα του Κάβανο, τονίζοντας ότι ακούγονται «τερατώδη ψεύδη που θίγουν τη φήμη του».

Ο ίδιος ο Κάβανο, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους γερουσιαστές και να πείσει ότι μπορεί να αναλάβει το καθήκον του ανώτατου δικαστή των ΗΠΑ, σε άρθρο του στην εφημερίδα Wall Street Journal παραδέχθηκε ότι στη διάρκεια της ακρόασης την περασμένη εβδομάδα, «ίσως ήταν πολύ συναισθηματικός σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο υποστήριξε ότι ο συναισθηματισμός αυτός «αντανακλούσε τη συντριπτική απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι κατηγορήθηκα άδικα».

«Ξέρω ότι ο τόνος μου ήταν απότομος», έγραψε, «και είπα πράγματα που δεν έπρεπε να είχα πει».

Σχολιάζοντας την έκθεση του FBI, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές υποστήριξαν ότι δεν τίποτα άλλο παρά «προσπάθεια να ξεπλύνουν» τον Μπρετ Κάβανο, καθώς δεν ήταν ευρεία και απέκλεισε κρίσιμους για την υπόθεση μάρτυρες.

«Η έρευνα του FBI δεν σεβάστηκε την τιμή των γυναικών που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις ιστορίες τους», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ.

«Φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος έθεσε περιορισμούς στην έρευνα ώστε να την καταστήσει άνευ σημασίας και το πέτυχε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει στηρίξει από την αρχή με δυναμισμό τον Κάβανο και απορρίπτει ακόμη και το ενδεχόμενο να έχει υποπέσει στα παραπτώματα που του αποδίδουν τρεις γυναίκες, με ανάρτηση στο Twitter θριαμβολόγησε λέγοντας ότι είναι «πολύ υπερήφανος» για την ψήφο στη Γερουσία.

Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh!

Νωρίτερα, κατηγόρησε και τις διαδηλώτριες ότι δεν είναι ειλικρινείς και ότι αυτό το αποδεικνύουν οι «επαγγελματικές» κονκάρδες που φορούν στις διαμαρτυρίες τους.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Οκτωβρίου 2018