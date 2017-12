«Κάνει κρύο άρα δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή»

Είναι μάλλον ο πιο διάσημος πολέμιος της κλιματικής αλλαγής και, δυστυχώς, ο άνθρωπος με μία από τις πιο κεντρικές θέσεις στον πλανήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε μέσω Twitter προκαλώντας αντιδράσεις.

Την ώρα που βόρειες και ανατολικές περιοχές των ΗΠΑ πλήττονται από βαρύ κύμα ψύχους ο πρόεδρος της χώρας επέλεξε να κάνει ένα tweet ειρωνευόμενος τα δεδομένα για την κλιματική αλλαγή. Με τον τρόπο αυτό προκάλεσε καταιγίδα αντιδράσεων στο δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης.

«Στα ανατολικά, μπορεί και να είναι η παραμονή της ΠΙΟ ΚΡΥΑΣ ημέρας του χρόνου που έχει ποτέ καταγραφεί. Ισως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο αυτήν την παλιά καλή υπερθέρμανση του κλίματος από την οποία η χώρα μας, αλλά καμία άλλη χώρα, ετοιμαζόταν να πληρώσει ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ για να προστατευθεί. Καλυφθείτε!», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

