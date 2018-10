Εκτός (κυβερνητικής) γραμμής ο Καμμένος για ΠΓΔΜ και ΗΠΑ

Αδειάζουν από την κυβέρνηση τον υπουργό Άμυνας για τις δηλώσεις του σχετικά με «εναλλακτικό σχέδιο» για τη συμφωνία των Πρεσπών και την πρόσκληση που απηύθυνε προς την αμερικανική πλευρά για επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές κύκλων από το Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη Συμφωνία των Πρεσπών. «Σέβεται τις συνταγματικές διαδικασίες στη γείτονα και στηρίζει τις προσπάθειες του κ. Ζάεφ να υλοποιήσει τις προϋποθέσεις για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Σε δήλωση με ξεκάθαρο μήνυμα προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας προέβη ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο ραδιόφωνο του News 24/7 δήλωσε «Μέχρι στιγμής οι προτάσεις του κ. Καμμένου δεν έχουν τεθεί στο υπουργικό συμβούλιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικό σχέδιο της συμφωνίας των Πρεσπών».

Το εναλλακτικό σχέδιο Καμμένου για την ΠΓΔΜ

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Καμμένος, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Γουες Μίτσελ, δήλωσε ότι έχει καταθέσει και εναλλακτικό σχέδιο για λύση στο ζήτημα του Μακεδονικού. Αφού εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα επικυρωθεί στη γειτονική χώρα ο Πάνος Καμμένος εξήγησε πως το σχέδιο αυτό θα υλοποιεί, μεν, τους ίδιους γεωπολιτικούς στόχους με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν θα αγγίζει το θέμα του ονοματολογικού.

Η πρόταση του Έλληνα υπουργού περιέχει την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα, τη ΠΓΔΜ, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και σε μεταγενέστερο επίπεδο και τη Σερβία, με στόχο τη δημιουργία ενός τόξου σταθερότητας στα βόρεια σύνορα της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστήριξε ο κ. Καμμένος, θα αναχαιτιστεί η ρωσική διείσδυση στα Βαλκάνια και θα θωρακιστεί η σταθερότητα στην πΓΔΜ, παραπέμποντας έτσι για το μέλλον την επίλυση του ονοματολογικού.

Ο πρόεδρος των ΑΝ. ΕΛΛ. δεν διευκρίνισε τι ακριβώς εμπίπτει εντός της «ομπρέλας» των γεωπολιτικών στόχων ούτε διευκρίνισε τι θα συμβεί με την ένταξη της γειτονικής χώρας σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, όμως, ουσιαστικά, πρότεινε να παραπεφθεί στις ελληνικές καλένδες. Δεν έχει γίνει γνωστή η θέση των ΗΠΑ πάνω στην εναλλακτική πρόταση Καμμένου.

Πρόσκληση για ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας

Για τα σενάρια ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα, ο Έλληνας υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του, στρατηγό Τζέιμς Μάτις για το συγκεκριμένο θέμα.

Video of WATCH: President Donald Trump Meets With Secretary of Defense James "Mad Dog" Mattis At The Pentagon

Μεταξύ άλλων ο κ. Καμμένος δήλωσε ότι «υπάρχουν δομές τέτοιες οι οποίες θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα να έρθουν κοντά μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πλέον μπει σε μια περίοδο που έχουμε νέα είδη απειλών. Υπάρχει ο κυβερνοπόλεμος, υπάρχουν οι δορυφορικές πληροφορίες, υπάρχουν πάρα πολλά νέα μέσα, τα οποία οι ΗΠΑ τα έχουν αναπτύξει και η παρουσία τους στην Ελλάδα θα μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ και στη δική μας αμυντική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Μάτις δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κρατούν ανοιχτή πόρτα για το ζήτημα της ενισχυμένης στρατιωτικής παρουσίας τονίζοντας ότι υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και διαφάνειας. «Και από αυτή την άποψη, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί για να συνεργαστούμε στενά με τη σύμμαχο μας στο ΝΑΤΟ Ελλάδα για το πώς τοποθετούμε τις δυνάμεις μας στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Και θα το επεξεργαστούμε όπως πάντα μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικάνος υπουργός.

Earlier today, #SecDef Mattis met with #Greek Defense Minister Panagiotis Kammenos at the #Pentagon where they reaffirmed the long-standing defense relationship between the U.S. and Greece. pic.twitter.com/C4FuePAz25 — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 Οκτωβρίου 2018

Σημειώνεται ότι, λίγη ώρα αργότερα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, με ανάρτησή του στο Twitter, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ο Πάνος Καμμένος κάνει λόγο για στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, εκτός από τη Σούδα, και σε Βόλο, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη.