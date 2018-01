Καμία υποχώρηση «στον εκβιασμό των ΗΠΑ» λένε οι Παλαιστίνιοι

Η 6η Δεκεμβρίου, ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, πυροδότησε το φιτίλι στη Μέση Ανατολή προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις... Οι ΗΠΑ πλέον απειλούν με διακοπή της οικονομικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους που με τη σειρά τους απαντούν πως δεν θα υποχωρήσουν μπροστά «στον εκβιασμό».

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να διακόψει την οικονομική βοήθεια που χορηγεί εμμέσως η κυβέρνηση των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους, η οποία υπολογίζεται στα 300 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση.

«Πληρώνουμε τους Παλαιστίνιους εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, χωρίς καμία αναγνώριση ή σεβασμό» από πλευράς τους, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Ιανουαρίου 2018