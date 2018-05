Καλλυντικά βαμμένα με αίμα

Παρ’ όλες τις απαγορεύσεις για την πραγματοποίηση δοκιμών καλλυντικών σε ζώα που τέθηκαν σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και τη Νέα Ζηλανδία, περίπου το 80% των χωρών σε όλο τον κόσμο εξακολουθεί να επιτρέπει τις δοκιμές σε ζώα και την εμπορία καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα.

Χώρες όπως η Βραζιλία και η Κίνα απαιτούν από τις εταιρείες καλλυντικών να δοκιμάζουν τα προϊόντα τους σε ζώα, διαφορετικά δεν μπαίνουν στα ράφια των καταστημάτων. Κι αυτό συμβαίνει παρά τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων και επιστημονικά ορθότερων μεθόδων που αποδεδειγμένα είναι ταχύτερες και συχνά φτηνότερες.

Αν και η πώληση των καλλυντικών που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σε ζώα έχει απαγορευτεί οριστικά στην Ε.Ε. από το 2013, το μέτρο δεν έχει αποδώσει, καθώς νομικά κενά επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά της Ε.Ε. καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα εκτός αυτής.

Επιπλέον, απουσιάζει η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση στον φάκελο πληροφοριών των καλλυντικών που εισάγονται στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες στις οποίες απαιτούνται ακόμη δοκιμές σε ζώα.

Ετσι, την περασμένη Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ένα ψήφισμα με το οποίο οι ευρωβουλευτές ζητούν να ξεκινήσει μια διπλωματική προσπάθεια για την παγκόσμια απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα στο πλαίσιο μιας διεθνούς σύμβασης.

Πολλές βιομηχανίες καλλυντικών δοκιμάζουν τα προϊόντα τους σε ζώα για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. Πρόκειται για πλειάδα προϊόντων που περιλαμβάνει καθημερινά προϊόντα υγιεινής, όπως σαπούνι, σαμπουάν, αποσμητικά και οδοντόκρεμες, καθώς και είδη πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων και μακιγιάζ.

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο ζώα χρησιμοποιούνται ετησίως σε παγκόσμιες δοκιμές καλλυντικών για να μελετηθούν οι επιδράσεις των συστατικών τους στην ανθρώπινη υγεία. Κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, χάμστερ, αρουραίοι και ποντικοί υποβάλλονται σε επώδυνα πειράματα για την παραγωγή νέων κραγιόν ή σαμπουάν για δοκιμές που σχετίζονται κυρίως με τον ερεθισμό του δέρματος και των ματιών.

Στις ΗΠΑ δεν απαγορεύονται οι δοκιμές καλλυντικών ή οικιακών προϊόντων σε ζώα και έτσι οι εταιρείες που κατασκευάζουν και πωλούν τα προϊόντα τους στη χώρα μπορούν να επιλέξουν να τις πραγματοποιήσουν. Μια σειρά προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως καλλυντικά στην Ε.Ε., χαρακτηρίζονται ως οιονεί φάρμακα στην Ιαπωνία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται βαφές μαλλιών, προϊόντα κατά της τριχόπτωσης, αποτριχωτικά και φαρμακευτικά καλλυντικά, όπως αντιπιτυριδικά σαμπουάν. Τα προϊόντα αυτά υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τα φαρμακευτικά και απαιτείται τοξικολογικός φάκελος που περιλαμβάνει δοκιμές σε ζώα όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας απαιτούν δοκιμές σε ζώα των εισαγόμενων καλλυντικών και των εγχώρια παρασκευασμένων, με ορισμένες εξαιρέσεις. Ενας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι το βάρος της ασφάλειας στην Κίνα έγκειται στην κυβέρνηση και όχι στον κατασκευαστή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, κάποιες εταιρείες λειτουργούν σε δύο ταμπλό. Για παράδειγμα, η L’ Oréal, η οποία δεν κάνει δοκιμές σε ζώα στις ΗΠΑ, πληρώνει για φονικές δοκιμές στην Κίνα, όπου πραγματοποιούνται ξεπερασμένα και επώδυνα πειράματα σε ζώα για τα καλλυντικά.

Κι όμως, οι δοκιμές σε ζώα για τα καλλυντικά συνεχίζονται ενώ υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που είναι ευρέως διαθέσιμες. Αντί να μετρούν πόσο καιρό χρειάζεται μια χημική ουσία για να κάψει τον κερατοειδή του οφθαλμού του κουνελιού, οι κατασκευαστές μπορούν τώρα να ρίξουν τη χημική ουσία πάνω σε τρισδιάστατες δομές ιστών κερατοειδούς που παράγονται από ανθρώπινα κύτταρα.

Παρομοίως, καλλιέργειες ανθρώπινου δέρματος μπορούν να αξιοποιηθούν για δοκιμές ερεθισμού του δέρματος, ενώ χρησιμοποιούνται ακόμη και ανθρώπινα κύτταρα παραγωγής χρωστικών ουσιών (μελανοκύτταρα) για τη δημιουργία χρωματισμένων μοντέλων δέρματος που είναι παρόμοιο με το ανθρώπινο δέρμα από διαφορετικές εθνικότητες. Πρόκειται για μεθόδους που εκτός από προχωρημένες είναι και ακριβέστερες.

Αχρείαστος πόνος

Καθώς αυτά τα εργαστηριακά μοντέλα έχουν γίνει πιο εξελιγμένα, δεν έχει νόημα να συνεχίζουν κάποιες εταιρείες καλλυντικών να προκαλούν αδικαιολόγητο πόνο στα ζώα. Το πραγματικό ερώτημα σχετικά με αυτές τις εταιρείες που το πράττουν είναι «Γιατί;». Γιατί νιώθουν την ανάγκη να σκοτώσουν εκατοντάδες ζώα για να δοκιμάσουν μια απλή σκιά ματιών ή ένα κραγιόν;

Τι είδους σκληρές χημικές ουσίες χρησιμοποιούν αυτές οι εταιρείες που βάζουμε στο δέρμα μας; Αυτές τις χημικές ουσίες τις βάζουμε στο πρόσωπό μας, κοντά στα μάτια και το στόμα όπου το δέρμα είναι πιο ευαίσθητο. Τι συμβαίνει μακροπρόθεσμα στον οργανισμό μας από τη συχνή χρήση τους;

Αυτές οι χημικές ουσίες που δοκιμάζονται στα ζώα καταστρέφουν τη γούνα και το δέρμα τους και προκαλούν καρκίνο και άλλες θανατηφόρες ασθένειες. Λένε ότι «μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος», αλλά αξίζει πραγματικά κανείς να πεθάνει;

! Αν και δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζουμε ποιες εταιρείες καλλυντικών έχουν σταματήσει εντελώς τις δοκιμές σε ζώα μπορείτε να δείτε κάποιες που επιμένουν σε αυτές αναζητώντας στο google «These Beauty Brands Are Still Tested on Animals» από την οργάνωση «Ανθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων» (PETA). Αναλόγως, μπορείτε να διαβάσετε ποιες δοκιμές κάνουν οι εταιρείες στα ζώα και για ποιο σκοπό σε γράφημα της οργάνωσης Humane Society πληκτρολογώντας «Cosmetics Tests That Use Animals».