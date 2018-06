Καλά λόγια ξανά από ΗΠΑ για Ελλάδα

Με δείπνο που οργάνωσαν το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, στο οποίο παρακάθισαν ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, ο αναπλ. υπ. Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, θεσμικοί παράγοντες, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και οικονομικοί παράγοντες της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, ξεκίνησε χθες στη Νέα Υόρκη το Greek Investment Roadshow 2018. Το επίσημο πρόγραμμα με τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

«Ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε εδώ, είναι να συζητήσουμε μαζί σας πως μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα προς αμοιβαίο όφελος» ανέφερε στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, επισημαίνοντας:

«Έχω για σας ένα απλό μήνυμα. Η παρουσία μου εδώ αντανακλά την ισχυρή υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ στην πλήρη οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και τη δέσμευση να εργαστούμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να δούμε πως αυτή θα είναι η χρονιά στην οποία η Ελλάδα θα αναδυθεί ως φυσιολογική οικονομία της ευρωζώνης».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις της χρονιάς που πέρασε, σημείωσε την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο, καθώς και τη σημαντική διεύρυνση της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σημαντικής συνάντησης του υπ. Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον ομόλογό του Νίκο Κοτζιά, κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου, «ο οποίος στοχεύει στην αναβάθμιση της διμερούς μας σχέσης, σε όλο το ευρύ φάσμα που συμπεριλαμβάνει τις οικονομικές επενδύσεις και επιχειρηματικές σχέσεις, την ενεργειακή μας σχέση, την στρατιωτική σχέση, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την συνεργασία μας για να οικοδομήσουμε μια περισσότερο ασφαλή και ευημερούσα Ευρώπη».

Ο Αμερικανός πρέσβης ξεκαθάρισε ότι αυτά δεν είναι απλώς μία ρητορική από μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά «η αντανάκλαση της απόφασης που έχει λάβει για τη σημασία της Ελλάδας, ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, και τη σημασία της επιτυχίας της Ελλάδας για την ευρύτερη ατζέντα μας στην Ευρώπη. Θα μας ακούσετε να μιλάμε αρκετά γι’ αυτά, από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο, όταν οι ΗΠΑ θα είναι η τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Πάιατ ανέφερε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Ουίλμπορ Ρος θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη ΔΕΘ και τόνισε τη σημασία της εξαιρετικά υποσχόμενης αυτής στιγμής για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Η αποστολή μου εδώ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα είναι να διασφαλίσω ότι η επιχειρηματική και εμπορικές σχέση και οι επενδύσεις θα συμβαδίζουν με όσα προσπαθούμε να επιτύχουμε σε πολιτικό επίπεδο» κατέληξε ο Αμερικανός πρέσβης.

